Grèves SNCF : les abonnés Navigo et Imagine R seront dédommagés

La SNCF remboursera aux abonnés franciliens 50% du passe Navigo et de la carte Imagine R à la fois pour avril et pour mai. Pour les salariés qui bénéficient du remboursement employeur pour moitié du montant, ce geste commercial est l’équivalent de deux mois d’abonnement.

De plus, pour les lignes qui ont été sinistrées, sans trains et sans alternative, notamment en Seine-et-Marne, il a été convenu de faire un geste complémentaire, dont les modalités restent à définir.

Les modalités de dédommagement sont précisées sur le site mondedommagement.transilien.com, mis en place par la SNCF depuis le 19 juin.

Valérie Pécresse a décidé ces mesures de dédommagement avec le président du directoire de la SNCF et président directeur général de l’Épic SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, et le directeur général de SNCF Transilien, Alain Krakovitch. L’accord ainsi conclu est le résultat de nombreux échanges entre Île-de-France Mobilités et la SNCF. Il prend aussi en compte les préoccupations des usagers réunis par la présidente le 17 mai, en présence d’Alain Krakovitch.