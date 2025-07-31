À voir, à faire en août en Île-de-France ?

On l’imagine presque sortie d’un vieux roman : Elisabethville, c'est une station balnéaire fluviale posée à cheval sur les communes d'Épône et Aubergenville (Yvelines). Elle a été fondée en 1928, pensée comme un "Paris-Plage" pour familles parisiennes en mal de verdure. Le résultat ? Une cité-jardin inspirée des modèles anglais, avec plan en étoile, villas art déco et rues aux noms fleuris. Et un nom en hommage à la reine des Belges, Élisabeth, pour le détail chic.

Entre la Seine et les pavillons rétro, on croise encore aujourd’hui des allées tranquilles qui débouchent sur les berges, loin du tumulte de la ville. Mais ce n’est pas juste une carte postale : dans les années 1950, le constructeur Renault s’installe à côté, et avec l’usine, le lotissement Zehrfuss voit le jour. Des immeubles sur pilotis, signés du même architecte que le siège de l’Unesco à Paris (Bernard Zehrfuss), pensés pour loger les ouvriers.

Ce que vous y ferez : une balade au frais avec des pauses nature, la découverte du patrimoine et de l'architecture sociale des années 1950 et un petit parfum d’histoire oubliée.