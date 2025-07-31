À voir, à faire en août en Île-de-France ?
Nos quatre recommandations sorties du mois d'août 2025
Pour vous aider à (vraiment) explorer l’Île-de-France tout au long de l'année, nous vous partageons chaque mois quatre recommandations.
Des lieux mythiques, comme des petites pépites cachées. Leur point commun ? Elles sont toutes accessibles en transports en commun.
À vos agendas, ça commence.
Culture : Entrer dans la fabrique du film d'animation à Gentilly
Une sortie culturelle, au frais, et qui ne coûte rien : c’est possible cet été à Gentilly, au Lavoir Numérique (RER B). Jusqu’au 17 août, l’exposition "Derrière l’écran, la fabrique du film d’animation" invite à découvrir, gratuitement, toutes les étapes de création d’un film d’animation, du premier croquis à l’image finale.
Au programme : story-boards, maquettes, essais, décors, travaux d’élèves de l’École Georges Méliès, et un court-métrage inédit en stop-motion réalisé spécialement pour l’exposition. De quoi plonger dans un univers entre artisanat et technologie, accessible à tous, sans passer par la case billetterie.
Comment s'y rendre ?
4 rue de Freiberg, 94250, Gentilly :
- RER B - station "Gentilly"
- Métro ligne 14 - station "Hôpital Bicêtre"
- Tram T3a - station "Stade Charléty"
Balade : Rando en immersion dans la forêt de Sénart
On a comme une envie de fraîcheur, là, pas vrai ? Venez, on saute dans le RER D, direction Brunoy et la merveilleuse forêt de Sénart, pour une randonnée de 14 à 18 km (selon votre forme du jour).
Au programme, une demi-journée à déambuler entre arbres majestueux, étangs romantiques, et flâneries en bords d'Yerres et de Seine, jusqu'à la gare de Ris-Orangis.
Informations pratiques
- Accès : Gare de Brunoy (RER D), retour par la gare de Ris-Orangis (RER D)
- Durée de la balade : environ 4h
Patrimoine : Remonter le temps à Elisabethville, le Paris-Plage oublié des années 1920
On l’imagine presque sortie d’un vieux roman : Elisabethville, c'est une station balnéaire fluviale posée à cheval sur les communes d'Épône et Aubergenville (Yvelines). Elle a été fondée en 1928, pensée comme un "Paris-Plage" pour familles parisiennes en mal de verdure. Le résultat ? Une cité-jardin inspirée des modèles anglais, avec plan en étoile, villas art déco et rues aux noms fleuris. Et un nom en hommage à la reine des Belges, Élisabeth, pour le détail chic.
Entre la Seine et les pavillons rétro, on croise encore aujourd’hui des allées tranquilles qui débouchent sur les berges, loin du tumulte de la ville. Mais ce n’est pas juste une carte postale : dans les années 1950, le constructeur Renault s’installe à côté, et avec l’usine, le lotissement Zehrfuss voit le jour. Des immeubles sur pilotis, signés du même architecte que le siège de l’Unesco à Paris (Bernard Zehrfuss), pensés pour loger les ouvriers.
Ce que vous y ferez : une balade au frais avec des pauses nature, la découverte du patrimoine et de l'architecture sociale des années 1950 et un petit parfum d’histoire oubliée.
Pour en profiter : environ 9 km de marche entre la gare, la "plage" et le Biotope du Bout du Monde(une ancienne carrière transformée en espace naturel en 1999, dotée d'un grand plan d’eau et de 189 espèces d’oiseaux) au fil de la Mauldre et du Giboin. Le parcours suit des rues pavillonnaires au charme rétro avant de déboucher sur les rives verdoyantes. Spot parfait pour un pique-nique à l’ombre, ou juste pour ralentir le rythme en plein mois d’août.
Informations pratiques
- Accès : Gare d'Aubergenville Élisabethville (ligne J)
- Durée de la balade : environ 2h35 aller-retour
Nature : Un pique-nique avec vue sur tout Paris
Conçue par André Le Nôtre (excusez du peu), célèbre jardinier de Louis XIV, concepteur des jardins du château de Versailles, cette vaste terrasse herbeuse au pied de l’Observatoire de Meudon pourrait bien devenir votre spot de pique-nique favori.
Imaginez donc : d'un côté, Paris s'offre à vous, à perte de vue. De l'autre, c'est la belle et dense forêt de Meudon. Au-dessus de vos sandwiches, la coupole de l'Observatoire scrute le ciel depuis 1876 (aujourd'hui uniquement le soleil).
Vous avez la flemme de cuisiner vous-même votre pique-nique ? Sachez qu'un petit café s'est installé au cœur de la terrasse de la Loggia, l'un des derniers vestiges du château historique de Meudon.
Après le déjeuner, lancez-vous dans une petite marche digestive jusqu'à l'escalier monumental qui permet d'accéder au bassin et, en contrebas, à l'Orangerie érigée par Louis Le Vau au XVIIe siècle et restée intacte depuis.
Comment s'y rendre ?
- RER C - Gare de Meudon Val Fleury
- Ligne N - Meudon