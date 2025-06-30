À voir, à faire en juillet en Île-de-France ?
L’Île-de-France est grande, multiple et… inattendue.
Au cœur de ses 12 000 mètres kilomètres carrés se cache huit départements, des forêts millénaires, des musées en tous genres, des balades dépaysantes, des lieux où on innove, d’autres où naissent les dernières tendances, des pavés, des châteaux, des champs, bref : du calme comme de l’effervescence.
Nos quatre recommandations sorties du mois de juillet 2025
Et pour vous aider à (vraiment) explorer l’Île-de-France tout au long de l'année, nous vous partageons chaque mois quatre recommandations.
Des lieux mythiques, comme des petites pépites cachées. Leur point commun ? Elles sont toutes accessibles en transports en commun.
À vos agendas, ça commence.
Nature : Vivez “Le Bel Été” au Parc Georges Valbon
Le Parc Georges Valbon, pour commencer, c’est un puits de verdure plus grand que Central Park (avec 70 hectares de plus que le poumon vert new-yorkais).
C’est aussi un espace magnifiquement aménagé avec des aires de jeux pour les enfants, un centre équestre, un boulodrome, un lac et même un troupeau de moutons qui entretient les pelouses toute l’année.
Mais le Parc Georges Valbon, c’est aussi un festival : le Bel Été. Qui, cette année, a lieu du 4 au 27 juillet 2025.
Le Bel Été au Parc Georges Valbon du 4 au 27 juillet, quel programme ?
- Comedy club
- Concerts
- Cinéma en plein air
- Fanfares, parades et grande roue
- Balades guidées
- Cours de danse et ateliers créatifs, culturels ou gustatifs
- Pour tous les goûts, tous les âges et c’est gratuit !
Informations pratiques
Parc Georges Valbon, 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120, La Courneuve
Comment y aller ?
- Tram 1 - La Courneuve - Six Routes
- Tram 11 - Stains - La Cerisaie
- De nombreuses lignes de bus et de RER vous amènent également au parc : vérifiez l’itinéraire qui vous convient sur notre appli Île-de-France Mobilités.
Culture : le cinéma italien s’invite à Paris du 4 au 8 juillet au Festival Dolce Vita sur Seine
Chaque année, Rome met à l’honneur le cinéma français et Paris… le cinéma italien, lors du Festival Dolce Vita sur Seine qui jumelle les deux villes pour quatre jours de rencontres et de fête autour du septième art.
Au programme ?
- Expositions
- Avant-premières
- Tables rondes
- Concerts
- Bals dansants
- Activités pour les tout petits
- Projections de films cultes et courts-métrages sur grand écran
Le tout, dans les mythiques arènes romaines de Lutèce à Paris, du 4 au 8 juillet 2025.
Un festival, trois lieux différents
Si la majorité des événements (gratuits, sur réservation) auront lieu dans les belles Arènes de Lutèce dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, le reste des animations prendront, elles, place à d’autres endroits de la capitale :
- l’Institut Culturel Italien (accès gratuit sur réservation) : 50 rue de Varenne, Paris.
Accès : Métro 13 - Varenne ou Métro 12 - Rue du Bac.
- l’École du cinéma club (entre 6 € et 10 € l’entrée) : 23 rue des Écoles, 75005, Paris.
Accès : Métro 10 ou Bus 47, 63, 86, 87 - arrêt Maubert-Mutualité.
- Arènes de Lutèce (accès gratuit sur réservation) : 49 rue Monge, Paris.
Accès : Bus 67, 68 ou Métro 7, 10 - arrêt Jussieu
Balade : une grande bouffée d’air en forêt de la Commanderie
Direction le sud de la Seine-et-Marne pour une escapade au cœur de l’une des plus belles forêts d’Île-de-France : la Forêt Domaniale de la Commanderie.
Moins connue que Fontainebleau, elle regorge pourtant de surprises: des rochers spectaculaires, des pins maritimes, des sentiers sableux, une auberge gourmande pour y faire une pause… et un vrai sentiment de dépaysement.
Au programme ?
Une balade d’une vingtaine de kilomètres entre les gares de Nemours – Saint-Pierre (départ) et Bourron-Marlotte – Grez (arrivée) qui vous emmène à travers bois, marais, belvédères et blocs d’escalade mythiques (comme ceux de la Dame Jouanne).
La sortie vous intéresse, mais vous voulez faire plus court ?
Le parcours peut se moduler à l’envi : pause à l’auberge forestière, détour par les rochers de l’Éléphant, halte pique-nique en clairière, petite balade avant de revenir sur vos pas… Adaptez-la à vos besoins.
Informations pratiques
- Ligne R en Gare de Nemours — Saint-Pierre.
Patrimoine : pique-nique sur Oise dans les jardins du Château de Méry
Un parc ombragé de 27 hectares où pique-niquer au frais, des aires de jeux, des plans d’eaux inspirés des quatre coins du monde et un château magnifique au bord de l’Oise ? Bienvenu au Château de Méry-sur-Oise.
Bonus ? Si vous n’avez pas peur de marcher un peu (24 minutes depuis le château) prenez un moment pour visiter Auvers-sur-Oise. Cézanne, Van Gogh, Pissaro : le charme et la lumière de ce petit village bucolique ont inspiré les plus grands peintres.
Informations pratiques
Domaine de Méry-sur-Oise, Chemin des Grandes Communes, 95540 Méry-sur-Oise
- Gratuit (ouvert tous les jours de 8 h à 19 h)
- Ligne H - Gare de Méry-sur-Oise + 5 minutes à pied
En résumé : que faire en juillet en Île-de-France ?
- Profiter du festival gratuit Le Bel Été au Parc Georges Valbon à La Courneuve
- Se rendre au festival Dolce Vita du 4 au 8 juillet à Paris
- Prendre l'air à la Forêt Domaniale de la Commanderie en Seine-et-Marne
- Pique-niquer dans les jardins du Château de Méry-sur-Oise
On vous dit à bientôt, pour de nouvelles sorties accessibles en transports en commun en Île-de-France.