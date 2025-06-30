À voir, à faire en juillet en Île-de-France ?

L’Île-de-France est grande, multiple et… inattendue.

Au cœur de ses 12 000 mètres kilomètres carrés se cache huit départements, des forêts millénaires, des musées en tous genres, des balades dépaysantes, des lieux où on innove, d’autres où naissent les dernières tendances, des pavés, des châteaux, des champs, bref : du calme comme de l’effervescence.

Nos quatre recommandations sorties du mois de juillet 2025

Et pour vous aider à (vraiment) explorer l’Île-de-France tout au long de l'année, nous vous partageons chaque mois quatre recommandations.

Des lieux mythiques, comme des petites pépites cachées. Leur point commun ? Elles sont toutes accessibles en transports en commun.

À vos agendas, ça commence.

Nature : Vivez “Le Bel Été” au Parc Georges Valbon