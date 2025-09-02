À voir, à faire en septembre en Île-de-France ?

Premier stop - Le parc de Noisiel

Puits de verdure quatre fois plus grand que le Jardin du Luxembourg, vous pourrez y croiser des ânes, des vaches ou des moutons en pleine tonte des collines et faire de belles promenades sur les bords de Marne, avec une vue sur les anciennes et élégantes usines de la Chocolaterie Menier.

Noisiel pour toujours liée au nom Menier

Menier, pour les amateurs d'histoire, c'est le nom d'un industriel du chocolat français. Au 19ᵉ siècle, un pharmacien a eu l’idée (géniale ?) d’enrober ses médicaments dans du chocolat. De fil en aiguille, il a laissé tomber les médicaments pour monter la plus grande usine de chocolat au monde.

Autour de l’usine, une véritable cité industrielle s’est construite : avec maisons pour les ouvriers, école pour leurs enfants, commerces et une ferme pour ravitailler tout ce beau monde. Leur architecture (inscrit pour la plupart aux Monuments Historiques), typique du 19ᵉ siècle, est resplendissante.