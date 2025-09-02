À voir, à faire en septembre en Île-de-France ?
Nos quatre recommandations sorties du mois de septembre 2025
Quand l’été touche à sa fin, l’une des choses dont on a le plus envie (ou besoin), c’est de continuer à tirer sur sa manche pour le faire un peu durer. Alors, la cloche de la rentrée a peut-être sonné, mais pas celle des découvertes pour profiter pleinement de l’Île-de-France en septembre.
Nature, culture, balade, patrimoine
À vos agendas, c’est reparti pour de bonnes idées de sorties ce mois-ci !
Noisiel, ce week-end ? Expo gratuite, bords de rivière et voyage architectural
Noisiel, c'est une ville de Seine-et-Marne que l’on trouve sur le tracé du RER A, et qui cache des beautés architecturales et des coins de verdure que Paris lui envie.
Premier stop - Le parc de Noisiel
Puits de verdure quatre fois plus grand que le Jardin du Luxembourg, vous pourrez y croiser des ânes, des vaches ou des moutons en pleine tonte des collines et faire de belles promenades sur les bords de Marne, avec une vue sur les anciennes et élégantes usines de la Chocolaterie Menier.
Noisiel pour toujours liée au nom Menier
Menier, pour les amateurs d'histoire, c'est le nom d'un industriel du chocolat français. Au 19ᵉ siècle, un pharmacien a eu l’idée (géniale ?) d’enrober ses médicaments dans du chocolat. De fil en aiguille, il a laissé tomber les médicaments pour monter la plus grande usine de chocolat au monde.
Autour de l’usine, une véritable cité industrielle s’est construite : avec maisons pour les ouvriers, école pour leurs enfants, commerces et une ferme pour ravitailler tout ce beau monde. Leur architecture (inscrit pour la plupart aux Monuments Historiques), typique du 19ᵉ siècle, est resplendissante.
Deuxième stop - La Ferme du Buisson, spectacle, découvertes et partages
Si l’usine a fait faillite à la fin des années soixante, fragilisée par la concurrence internationale et l'entre-deux-guerres, tout le complexe est aujourd’hui réhabilité. Dont la fameuse ferme, notre prochain stop.
Salle de spectacle, cinéma d'art et essai et centre d’art contemporain qui accueille de nombreux événements, la Ferme du Buisson a été réhabilitée en un joyeux lieu de culture, de vie et de partage, dotée d’un espace en plein air. La bonne nouvelle ? Les expositions du centre d’art sont à entrée libre.
Et psst
En septembre, le Collectif Porte 27 propose son spectacle Dans le sens contraire au sens du vent, entre théâtre et cirque, avec plein de dates gratuites en septembre.
Comment y aller ?
- En RER A : Arrêt Noisiel
Enghien-les-Bains : la sortie 4-en-1 qui met tout le monde d’accord
Vous saviez qu’en Île-de-France se cachait une source thermale ?
Et qu’elle était la plus sulfureuse (riche en soufre) de tout le pays ? Bienvenue à Enghien-les-Bains, au cœur du Val-d’Oise.
Station thermale appréciée par les artistes, les penseurs et la belle bourgeoisie européenne du 19ᵉ siècle, Enghien-les-Bains est une ville coquette, avec ses belles villas, ses jardins et son grand lac, vers qui tout est tourné.
Trois kilomètres de balade autour du lac
En y faisant le tour, vous pourrez y voir des platanes centenaires, des jardins soignés, une belle jetée, des vues imprenables sur le lac et des courageux en pleine activité (on peut y pêcher, faire de la voile, du pédalo ou encore de l’aviron).
Pour se poser, marcher, profiter de la fraîcheur de la nature ou simplement prendre une pause méritée avec une vue qui vous fera voyager : selon nous, c’est toujours une bonne idée.
Comment y aller ?
- Avec le Transilien H : Arrêt Enghien-les-Bains
Journées du Patrimoine : trois jours pour redécouvrir l’Île-de-France
Le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine dans toute la France.
Pendant trois jours, les lieux habituellement fermés au public ouvrent leurs portes gratuitement ou à petits prix, pour :
- des conférences et tables rondes,
- des visites guidées,
- des concerts,
- et des immersions inédites à travers le patrimoine français.
Et psst
Pour tous ceux qui manqueraient d’inspiration et qui ne sauraient où donner de la tête parmi les centaines d’événements : l’office de tourisme de Paris, Paris Je t'aime, vous a fait une petite sélection.
Expo photo - la poésie de l'ordinaire : Gentilly et ses habitants capturés par Robert Doisneau
Le nom de Robert Doisneau vous dit peut-être quelque chose ?
C’est un photographe né dans le Val-de-Marne (à Gentilly). Exposé de la France aux États-Unis, il a photographié les inconnus comme les plus grands artistes de son temps.
Baisers volés, jeux d’enfants, scènes de la vie ordinaire...
Figure centrale du mouvement humaniste en photographie (ce courant qui s’intéresse à l’humain à travers des scènes de la vie quotidienne), il est connu pour avoir capturé, des années 1940 aux années 1980, la vie des Franciliens, avec poésie et tendresse.
Scènes de vie, moments suspendus, jeux d'enfants, il a su montrer qu’on pouvait trouver de la beauté là où l’on ne s’y attendait pas : juste à côté de chez soi.
La Maison de la photographie Robert Doisneau et ses expositions à Gentilly
À Gentilly, là où il est né, se trouve la Maison de la photographie Robert Doisneau. Toute l’année : trois expositions à l’entrée libre, des ateliers et des projections, attendent les curieux.
Expo photo : Gentilly par Robert Doisneau du 19 septembre 2025 au 15 février
En septembre commence une nouvelle exposition de l'œuvre de Doisneau en partenariat avec l'atelier Doisneau, qui rassemble des photos de Gentilly et ses habitants, prises tout au long de sa vie. Une exposition gratuite à découvrir du 19 septembre 2025 au 15 février 2026, ouverte du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 18 h 30/19 h.
Comment y aller ?
1 rue de la Division du Général Leclerc, 94250, Gentilly
- En RER B : Arrêt Gentilly
- En métro 14 : Station Hôpital Bicêtre
- En tram 3a : Arrêt Stade Charléty