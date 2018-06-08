Île-de-France Mobilités et 25 métropoles européennes s’engagent sur des bus « zéro émission »

Le transport routier dans sa globalité est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre, d’oxydes d’azote et de particules fines en Europe. La transition énergétique des modes de transports en commun est donc un enjeu majeur de santé publique pour lutter contre la congestion et la pollution. Pour faire face à ce défi, Île-de-France Mobilités a proposé à ses partenaires européens d’agir ensemble pour accélérer la transition énergétique des bus.

En Île-de-France, cette transition a déjà été initiée pour atteindre 100 % de véhicules propres en 2025 pour la zone dense et parvenir à 100 % de bus propre pour l’ensemble de la Région en 2030. Pour respecter cet engagement fort, Île-de-France Mobilités a lancé en janvier dernier le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriques avec un potentiel de commande de 1 000 bus sur 2 ans. Athènes, Madrid, Londres ou encore Berlin partagent le même élan.

Les bus au diesel représentant encore 90% de la flotte de bus urbains aujourd’hui, l’accélération de cette transition vers des bus propres ne se fera pas sans une volonté d’action à la fois politique et industrielle.

C’est pourquoi, à l’initiative de Valérie Pécresse, une déclaration commune a donc été signée par les autorités organisatrices de transports publics des grandes métropoles européennes (EMTA), en présence la Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports Élisabeth Borne, afin de réaffirmer une ambition commune à accélérer concrètement l’adoption par les métropoles européennes de bus propres en zones urbaines.