Île-de-France Mobilités crée un service de location de vélos électriques
Le vélo à assistance électrique est l’outil idéal pour tous les allergiques aux vélos « classiques ». Il permet en effet d’aller sans effort sur des destinations de l’ordre de 9 km quelle que soit la topologie du trajet. Mais son essor est freiné par un coût d’achat élevé : entre 1500 et 2000€ pour un vélo robuste permettant tous les usages. Face aux 5 millions de vélos « classiques » souvent utilisés comme activité de loisirs, on ne compte que 80 000 à 100 000 vélos à assistance électrique en Île-de-France.
6 mois pour tester, 6 mois pour convaincre
Île-de-France Mobilités a donc décidé d’inventer un nouveau service de location de vélo à assistance électrique. Elle lancera dès cet été un appel d’offres afin de mettre à la disposition des Franciliens 20 000 vélos à assistance électrique pour une durée d’au moins 6 mois.Vous pourrez trouver toutes les informations et vous inscrire sur le site www.veligo-location.fr.
Bientôt un service de location de vélos à assistance électrique. Idéale pour les courts trajets de 2 à 10 kilomètre entre la domicile et la gare. Encourager les voyageurs à laisser leur véhicule motorisé au garage. Associé au stationnement sécurisé Véligo. Des vélos électriques proposés en location.
L’objectif du service Véligo Location est de proposer un système d’abonnement mensuel qui pourra être remboursé à 50% par l’employeur (dans le cadre des déplacements intermodaux). Le tarif de l’abonnement, qui reste à déterminer notamment en fonction des réponses apportées à l’appel d’offres par les industriels, se veut incitatif et abordable au plus grand nombre de profils de cyclistes.
Île-de-France Mobilités souhaite parvenir à un tarif de 40€ maximum par mois pour l’usager avant déduction du remboursement par l’employeur. L’adaptation d’un tarif pour les usagers non-salariés ne pouvant pas bénéficier de ce remboursement est également à l’étude.
Le service mettra à disposition des Franciliens un vélo de bonne qualité qu’ils pourront louer sous leur responsabilité. Il devrait être mis en place au premier semestre 2019.