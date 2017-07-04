Île-de-France Mobilités crée un service de location de vélos électriques

L’objectif du service Véligo Location est de proposer un système d’abonnement mensuel qui pourra être remboursé à 50% par l’employeur (dans le cadre des déplacements intermodaux). Le tarif de l’abonnement, qui reste à déterminer notamment en fonction des réponses apportées à l’appel d’offres par les industriels, se veut incitatif et abordable au plus grand nombre de profils de cyclistes.

Île-de-France Mobilités souhaite parvenir à un tarif de 40€ maximum par mois pour l’usager avant déduction du remboursement par l’employeur. L’adaptation d’un tarif pour les usagers non-salariés ne pouvant pas bénéficier de ce remboursement est également à l’étude.

Le service mettra à disposition des Franciliens un vélo de bonne qualité qu’ils pourront louer sous leur responsabilité. Il devrait être mis en place au premier semestre 2019.