Île-de-France Mobilités dévoile la nouvelle carte des bus parisiens
Depuis 1950, la structure du réseau bus dans Paris n’a presque pas évoluée (itinéraires, terminus, etc.). La densité de desserte en bus dans les arrondissements centraux est aujourd’hui très importante alors que les activités et la population se sont essentiellement développées dans les arrondissements périphériques. Dans le cadre du Grand Paris des Bus, Île-de-France Mobilités, avec la Ville de Paris et la RATP, a engagé un projet de restructuration de ce réseau de bus qui a été présenté et travaillé avec les Franciliens, les élus et les associations d’usagers lors d’une large concertation publique débutée en octobre 2016
52 lignes modifiées, 4 créées
Le résultat est un réseau plus simple, adapté aux besoins réels des habitants, avec de nouveaux quartiers desservis, notamment dans l’Est de Paris. Plus de la moitié des lignes parisiennes « à deux chiffres » seront modifiées (46 sur 60) et 4 nouvelles lignes seront créées : 45 de Concorde à Aubervilliers / St-Denis ; 59 de Clamart-Percy à Place d’Italie ; 71 de Porte de la Villette à Bibliothèque François-Mitterrand ; 77 de Joinville-le-Pont à Gare de Lyon.
Une demande importante des Franciliens était d’améliorer la connexion entre Paris et les communes limitrophes. Ainsi, 6 lignes de bus « à 3 chiffres » seront également modifiées et quatre de ces lignes seront prolongées dans Paris créant de nouvelles dessertes : il s’agit des lignes 163, 201, 215 et 325. La carte avant/après et le détail des changements sont consultables via ce lien
Début des travaux pour la mise en oeuvre
Dans les prochains mois, la Ville de Paris et les villes riveraines doivent réaliser les aménagements de voiries nécessaires (carrefour, couloirs bus, nouveaux terminus, nouveaux arrêts etc.) pour chacune des lignes. De plus, des bus supplémentaires seront nécessaires pour atteindre le niveau d’offre souhaité.
Enfin, Ile-de-France Mobilités souhaite mettre en oeuvre une convention avec la Ville de Paris, la Préfecture de Paris et la RATP permettant d’assurer le respect des aménagements futurs et existants (couloir de bus, arrêts de bus etc.) pour que les bus circulent mieux dès aujourd’hui.