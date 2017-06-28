Île-de-France Mobilités dévoile la nouvelle carte des bus parisiens

52 lignes modifiées, 4 créées

Le résultat est un réseau plus simple, adapté aux besoins réels des habitants, avec de nouveaux quartiers desservis, notamment dans l’Est de Paris. Plus de la moitié des lignes parisiennes « à deux chiffres » seront modifiées (46 sur 60) et 4 nouvelles lignes seront créées : 45 de Concorde à Aubervilliers / St-Denis ; 59 de Clamart-Percy à Place d’Italie ; 71 de Porte de la Villette à Bibliothèque François-Mitterrand ; 77 de Joinville-le-Pont à Gare de Lyon.



Une demande importante des Franciliens était d’améliorer la connexion entre Paris et les communes limitrophes. Ainsi, 6 lignes de bus « à 3 chiffres » seront également modifiées et quatre de ces lignes seront prolongées dans Paris créant de nouvelles dessertes : il s’agit des lignes 163, 201, 215 et 325. La carte avant/après et le détail des changements sont consultables via ce lien