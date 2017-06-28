Île-de-France Mobilités élargit le public pris en charge par les transports scolaires

Simplifier l’accès au ramassage scolaire

45 000 élèves utilisent l’un des 880 circuits de ramassage scolaires mis en place par Île-de-France Mobilités. Une des conditions pour de bénéficier de ce service est d’être domicilié à 3 km ou plus de l’établissement scolaire. Une règle qui peut être une source de complication pour les familles habitant à la marge de ces 3 km.



Île-de-France Mobilités a décidé d’assouplir cette règle, en permettant à des élèves scolarisés dans un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ou dont le parcours piéton est insuffisant ou inexistant, de bénéficier d'un circuit spécial, même s’ils habitent à moins de 3 km de leur établissement.