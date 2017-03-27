Île-de-France Mobilités et Kéolis vont tester le nouveau bus électrique Alstom-NTL sur le réseau de Versailles-Vélizy

La ligne 23 du réseau de Vélizy transporte 1 300 voyageurs/jour, et assure une liaison directe entre le centre d’affaire et commercial de Vélizy 2 et le centre ville de Versailles (Versailles Europe). Cette ligne de 13 km passe au cœur des quartiers d’habitat de Vélizy et emprunte l’avenue de Paris qui mène au Château de Versailles et à l’hôtel de Ville.

Pendant un an, Île-de-France Mobilités et KEOLIS ont testé la technologie « full autonomy », de recharge en dépôt durant la nuit et évalueront le fonctionnement de la technologie électrique d’ALSTOM en conditions réelles d’exploitation (la consommation électrique du bus et sa recharge, le comportement des batteries et le fonctionnement de l’alimentation au dépôt) mais aussi la maintenance sur les aspects mécaniques et électriques et enfin le modèle économique et les coûts d’exploitation du véhicule. La circulation commerciale de cette ligne 100% électrique a été lancée en septembre 2017.

Ce fut également l’occasion d’inaugurer le nouveau dépôt de bus nouvelle génération de Vélizy-Villacoublay qui pourra assurer la maintenance aussi bien des véhicules diesel existants que des véhicules nouvelle génération (hybrides puis électriques).

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de la délibération du 6 décembre 2016 sur le Grand Paris des Bus adoptée par le Conseil d’Île-de-France Mobilités et de la stratégie de transition énergétique que le groupe KEOLIS déploie en proposant des solutions innovantes aux autorités organisatrices.