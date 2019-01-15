Île-de-France Mobilités et la RATP confient à CAF le programme de rénovation des rames du RER A

Le marché porte sur les études et la rénovation des 43 rames MI2N pour un montant de 121,3 millions d’euros. Cette rénovation, intégralement financée par Île-de-France Mobilités (dont 50 % via le contrat avec la RATP), va permettre d’assurer une cohérence des trains exploités sur la ligne et contribuera à améliorer le confort pour les voyageurs empruntant la ligne A.

Le nouvel aménagement des voitures permettra de proposer une nouvelle ambiance intérieure aux voyageurs (pelliculage intérieur, nouveau revêtement au sol, remplacement des sièges, éclairage LED), plus moderne et se rapprochant de celle des trains récents (MI09) qui équipent également le RER A. Les premières rames rénovées seront mises en service en 2020.

Toutes les rames seront équipées de système de vidéo-protection ainsi que d’écrans d’information voyageurs, et seront aménagées pour permettre aux personnes à mobilité réduite de communiquer avec l’agent de conduite.

Cette rénovation entre dans le cadre du plan de modernisation des trains Franciliens lancée par Valérie Pécresse présidente de la Région Ile-de-France et d’IDFM, qui prévoit de rénover ou d’acheter plus de 700 trains pour améliorer la régularité des lignes et offrir plus de confort aux voyageurs.

