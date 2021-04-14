Île-de-France Mobilités et RATP : un nouveau contrat au service des voyageurs

Communication, régularité, sécurité : des indicateurs au service du « mieux voyager »

Au cœur du contrat avec la RATP, des indicateurs de performance sont associés à des incitations financières. Objectif : proposer aux voyageurs la meilleure expérience, tout au long de leur trajet.

Cette année, de nouveaux indicateurs font leur apparition, comme par exemple l'information en temps réel sur le délai de remise en service des ascenseurs ou escaliers mécaniques, la régularité aux heures creuses dans le métro, la sécurité, le confort de conduite à bord des trams et des bus, la disponibilité de la vidéoprotection à bord des métros, RER et trams...

Sur l’ensemble des objectifs demandés à la RATP, trois quarts ont été rehaussés, comme l’information voyageurs dynamique à bord des trains, la propreté en gares et dans les trains ou la qualité du contact avec les voyageurs. Par ailleurs, face à la croissance du volume de travaux sur le réseau ferré en Île-de-France, un dispositif spécifique a été demandé pour suivre et contrôler la qualité de la prise en charge des voyageurs pendant les travaux.