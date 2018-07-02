Île-de-France Mobilités fait évoluer l’aménagement intérieur des bus pour un meilleur confort pour les voyageurs

La climatisation dans les bus

La question du confort et notamment « le confort climatique » n’est pas une question accessoire, elle est au cœurs des préoccupation d’Île-de-France Mobilités afin d’améliorer les conditions de transports pour tous les Franciliens.

• Grâce au renouvellement massif des trains lancé avec la Révolution des transports (67% des 708 trains sont déjà commandés) la climatisation dans les trains va très fortement progresser.

• Dans les métros, les rames des lignes 1, 2, 5, 9 bénéficient de ventilation réfrigérée ainsi qu’une partie de celles de la ligne 14. Le renouvellement des rames des autres lignes est en cours, en commençant par la ligne 4 et la ligne 11 qui bénéficieront ainsi également de la ventilation réfrigérée.

• Toutes les lignes de tramway disposent de climatisation sauf le Tram 1. Mais le renouvellement des rames est prévu à l’horizon 2022.

• A partir de 2019, les nouveaux bus achetés par Île-de-France Mobilités seront équipés d’une climatisation douce.

Cette décision fait suite à des travaux engagés en concertation avec la FNAUT, visant à définir les conditions de confort climatiques adaptées aux différents types de bus.

Les constructeurs seront appelés à faire des propositions optimisées de ventilation réfrigérée dans les prochains appels d’offres.

Ce projet de climatisation dans les bus s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer le confort dans les bus en Île-de-France avec une réflexion complète autour de l’aménagement intérieur des bus.