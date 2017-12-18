Île-de-France Mobilités investit 929 millions d’euros supplémentaires pour rendre les gares franciliennes accessibles
Cette mise en accessibilité consiste à mettre en place des ascenseurs, des escalators, des rampes d’accès, des fauteuils dans les lieux d’attente, des balises sonores, des bandes podotactiles d’éveil à la vigilance…
« Nous mettons véritablement les moyens sur la table pour apporter un service de qualité et accessible à chacun de nos voyageurs. Il s’agit bien sûr des personnes en fauteuil roulant mais également des parents avec une poussette, des femmes enceintes et des personnes âgées. Île-de- France Mobilités tient ses engagements financiers et je compte sur les opérateurs pour continuer à tout mettre en oeuvre pour tenir les délais fixés et finaliser les chantiers de toutes ces gares d’ici 2024. » explique Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France.
De plus, le service d’assistance aux voyageurs handicapés sera désormais le même dans toutes les gares franciliennes dès le 1er janvier 2018. Il consistera à porter assistance en gare à toute personne handicapée qui souhaite accéder à son train entre 6h30 et 20h en semaine. En dehors de ces horaires, cette assistance en ligne devra être réservée via Vianavigo.fr ou par téléphone au 09 70 82 41 42.
Ces travaux sont financés à 50% par Île-de-France Mobilités, à 25% par la Région Île-de- France et à 25% par la SNCF. En 2019, 172 gares d’Île-de-France seront accessibles.