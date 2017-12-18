Île-de-France Mobilités investit 929 millions d’euros supplémentaires pour rendre les gares franciliennes accessibles

Cette mise en accessibilité consiste à mettre en place des ascenseurs, des escalators, des rampes d’accès, des fauteuils dans les lieux d’attente, des balises sonores, des bandes podotactiles d’éveil à la vigilance…

« Nous mettons véritablement les moyens sur la table pour apporter un service de qualité et accessible à chacun de nos voyageurs. Il s’agit bien sûr des personnes en fauteuil roulant mais également des parents avec une poussette, des femmes enceintes et des personnes âgées. Île-de- France Mobilités tient ses engagements financiers et je compte sur les opérateurs pour continuer à tout mettre en oeuvre pour tenir les délais fixés et finaliser les chantiers de toutes ces gares d’ici 2024. » explique Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France.