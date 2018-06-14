Île-de-France Mobilités investit pour le futur de l’information voyageurs aux côtés des leaders du transport et de la recherche

Dès juin 2016, Île-de-France Mobilités a lancé le programme Smart Navigo, feuille de route numérique pour le développement de services numériques innovants. Il s’agit de faciliter la vie quotidienne des Franciliens, notamment en les aidant à choisir les modes de déplacement les mieux adaptés à leurs besoins parmi toutes les mobilités disponibles. Pour développer ces services, Île-de-France Mobilités doit garantir l’accès de manière simple à une information voyageurs de qualité.

Les deux projets de recherche IVA (Information Voyageur Augmentée) et M2i (Mobilité Intégrée en Île-de-France) s’inscrivent dans cette ambition avec le développement d’un service de référence d’information aux voyageurs pour le rail et la route à l’échelle de la Région. Grâce à l’utilisation d’outils de calculs prédictifs et de l’intelligence artificielle, il s’agit de fournir en temps réel des meilleures solutions de transport possibles pour un trajet, tous modes de transports confondus. Ces projets représentent un budget global de plus de 15 millions d’euros, dont 1,1 million d’euros financé par Île-de-France Mobilités, menés sur 4 ans.