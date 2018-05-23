Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et SNCF intensifient les travaux d’accessibilité des gares

Les aménagements engagés, de grande importance pour les personnes à mobilité réduite, bénéficient dans les faits à tous les voyageurs. Ils concourent par ailleurs à faciliter les déplacements dans les gares, alors que le nombre de voyageurs y transitant, estimé aujourd’hui à plus de 3,2 millions chaque jour, ne cesse d’augmenter.

A ce jour, environ la moitié du programme de 209 gares a déjà été réalisée. En passant d’un effort financier annuel de 135M€ courants ces deux dernières années à 190M€ courants, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et SNCF entendent accélérer le déploiement des solutions d’accessibilité pour faciliter la vie quotidienne des franciliens et simplifier l’accès des transports à tous. En moyenne, 17 gares sont rendues accessibles chaque année, soit une gare toutes les trois semaines pour une fin du programme de travaux en 2024.

LA GARE DES VALLÉES (LIGNE L) FAIT PARTIE DES GRANDS CHANTIERS RÉCEMMENT ACHEVÉS.

Les travaux, qui correspondent à un investissement de 13M€, ont permis de créer des infrastructures d’importance : en particulier une passerelle, équipée d’ascenseurs, qui permet de relier entre elles les quartiers des trois communes de Colombes, La Garenne-Colombes et Bois Colombes, en même temps qu’elle facilite l’accès aux trains des personnes à mobilité réduite.

A ces travaux s’ajoutent des aménagements nouveaux qui permettront de faciliter le quotidien des usagers de la gare : un espace de travail en gare Work & Station ainsi qu’un service d’abri sécurisé pour vélos Véligo.

Les chiffres clés de la mise en accessibilité de la gare des Vallées (92) :

– Investissement de 13 M€,

– Création d’une nouvelle passerelle et de 3 ascenseurs pour relier les communes et accéder aux quais de la gare,

– Mise à niveau et remplacement du revêtement asphalte des quais,

– Mise en place de bandes de vigilance,

– Nouvel abri sur le quai côté bâtiment voyageurs,

– Remplacement du mobilier de quai,

– Mise aux normes de l’éclairage,

– Mise en conformité de la signalétique.