Île-de-France Mobilités commande 20 nouvelles rames pour la ligne 11 du métro parisien

Cette acquisition s’élève à un coût de 187,3 millions d’euros, Île-de-France Mobilités et la RATP se partageant à égalité le financement du projet. À noter qu’il faudra effectuer une seconde commande de 19 rames supplémentaires afin de permettre l’exploitation de la ligne, dont les travaux de prolongement jusqu’à Rosny Bois-Perrier sont en cours.