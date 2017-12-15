Île-de-France Mobilités commande 20 nouvelles rames pour la ligne 11 du métro parisien
Le modèle MP14 sera également exploité sur les lignes 4 et 14, mais dans sa version automatique. Portant les nouvelles couleurs des transports régionaux, il apportera de nombreux avantages comme :
- la présence d’écrans et de plans dynamiques pour une meilleure information voyageur
- un meilleur confort
- une limitation du bruit plus efficace
- une consommation énergétique réduite de 20% par rapport aux précédentes rames (éclairage LED, freinage électrique…)
Cette acquisition s’élève à un coût de 187,3 millions d’euros, Île-de-France Mobilités et la RATP se partageant à égalité le financement du projet. À noter qu’il faudra effectuer une seconde commande de 19 rames supplémentaires afin de permettre l’exploitation de la ligne, dont les travaux de prolongement jusqu’à Rosny Bois-Perrier sont en cours.