Île-de-France Mobilités loue deux nouvelles rames AGC pour la ligne P

« C’est une très bonne nouvelle pour les voyageurs de la ligne P. Je m’étais engagée à trouver des solutions rapides pour cette ligne qui est la dernière non électrifiée en Île-de-France. Dès mon arrivée à la présidence de la Région, j’ai demandé à la SNCF de relancer le projet d’électrification de la branche Provins trop longtemps retardé et dont je souhaite la mise en service pour fin 2020. Mais il y avait urgence pour les voyageurs Seine-et-Marnais qui ne pouvait attendre la fin des travaux au Sud de la ligne. C’est pourquoi l’arrivée de ces 2 rames va permettre de réduire dès aujourd’hui les retards et annulations de trains qu’ils subissent souvent et depuis trop longtemps. », explique Valérie Pécresse.

« La Ligne P, ligne des Seine-et-Marnais, transporte chaque jour plus de 100 000 voyageurs. La qualité de service offert aux voyageurs de la ligne souffre d’un matériel vieillissant, avec la particularité d’avoir un parc électrique et diesel. Il devenait urgent de leur substituer des matériels plus récents, et je remercie vivement Île de France Mobilités pour cette bonne nouvelle pour les clients de l’axe La Ferté Milon – Meaux – Paris, et nos équipes. Il s’agit là d’une 1ère pierre du projet de transformation de la ligne P que nous avons collectivement lancé avec le projet P+ en fin d’année dernière. Un projet pour améliorer le service global, à court terme, en l’adaptant aux besoins de déplacements, d’information voyageurs, de service en gare… et en se projetant dès à présent sur ce que seront les mobilités en Seine et Marne dans les années à venir. », précise à son tour Alain Krakovitch.