Île-de-France Mobilités poursuit la modernisation des gares

Des gares sécurisées : la gare Saint Lazare s’équipe de portiques

La gare Saint Lazare est la deuxième gare d’Europe en termes de flux de voyageurs derrière la gare du Nord. Malgré son importance et le fait que ce soit essentiellement des Franciliens qui la fréquentent, c’est aujourd’hui la seule grande gare d’Île de France à ne pas être équipée de portiques.

En septembre 2016, Valérie Pécresse a demandé à SNCF de mettre en place ces équipements qui sont nécessaires à la fois pour lutter efficacement contre la fraude, mais également pour préparer la révolution du Smart Navigo (post paiement, utilisation du smartphone, etc.).

Île-de-France Mobilités prend en charge 100% du coût de l’installation soit 14 Millions d’euros.

Les travaux d’installation de ces portiques qui se termineront à l’été 2019 seront réalisés en minimisant au maximum l’impact sur la circulation des voyageurs dans la gare. Par ailleurs, la mise en place de ces portiques est également l’occasion pour SNCF de réorganiser l’abord des quais pour mieux agencer les commerces et les services mais aussi d’améliorer l’information (affichage des horaires) et la signalétique.