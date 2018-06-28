Île-de-France Mobilités, RATP et SNCF lancent un appel d’offres pour remplacer les trains du RER B

La ligne B du RER constitue une épine dorsale du réseau de transport francilien sur l’axe Nord-Sud. Cette ligne, qui assure jusqu’à 900 000 voyages par jour, revêt une importance majeure pour le fonctionnement de la région Île-de-France.

C’est pourquoi, dans le prolongement de ses investissements sans précèdent pour offrir une meilleure qualité de service aux Franciliens sur toutes les lignes de la Région, Île-de-France mobilités, avec la RATP et SNCF, a décidé en juillet 2016 d’accélérer le remplacement des trains actuellement en circulation par un matériel plus capacitaire, performant, confortable et adapté aux contraintes d’exploitation de la ligne, initialement prévu à partir de 2029-2030.

Ce marché sera dimensionné pour l’acquisition d’un maximum de 180 éléments « MING » (Matériel Interconnecté de Nouvelle Génération), les premières livraisons sont attendues en 2024 en vue de réaliser les essais d’homologation permettant leur mise en service commerciale dès 2025.

Île-de-France Mobilités avec la RATP financent l’ensemble de ce programme.

La ligne B est actuellement équipée de 117 trains MI 79 rénovés, et de 31 trains MI 84 en cours de rénovation, deux opérations financées par Île-de-France Mobilités, RATP et SNCF, et déjà ayant permis d’améliorer le confort sur ces trains d’ici l’arrivée des MING.

Le marché portera sur l’étude et la fourniture des matériels, en 2 tranches :

une tranche ferme de 146 éléments

une tranche optionnelle pouvant aller jusqu’à 34 éléments supplémentaires

Ces futurs trains seront aptes à circuler sur l’ensemble de la ligne B, soit sur les réseaux RATP et SNCF, bi-tensions respectivement 1500 V continu et 25 kV alternatif.

Ces MING auront les principales caractéristiques techniques suivantes :