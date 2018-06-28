Île-de-France Mobilités, RATP et SNCF lancent un appel d’offres pour remplacer les trains du RER B
île-de-France, la RATP, et la SNCF investissent pour améliorer la ligne B. Opération déjà réalisées : Rénovation de 117 rames, création d'une nouvelle offre RER B Nord+ avec une période de pointe plus longue et plus trains. Création d'un centre de Commandement Unique. Création d'une 3ème voie à Denfert-Rochereau. Amélioration de la signalisation du tunnel de Châtelet. Installation de dépannage des trains à Mitry. 2018, rénovation des 31 dernières rames de train (2018-2020). Amélioration de la signalisation au Sud. Création d'un retournement des trains à la Plaine-Stade de France. 2019-2022, modernisation des aiguillages à Saint-Rémy lès-Chevreuse (2020). Point de retournement des trains à Orsay (2020). D'ici 2025, Arrivée de nouvelles rames de train MING. Pilotage automatique des trains Nexteo. Amélioration du site de maintenance de Massy
La ligne B du RER constitue une épine dorsale du réseau de transport francilien sur l’axe Nord-Sud. Cette ligne, qui assure jusqu’à 900 000 voyages par jour, revêt une importance majeure pour le fonctionnement de la région Île-de-France.
C’est pourquoi, dans le prolongement de ses investissements sans précèdent pour offrir une meilleure qualité de service aux Franciliens sur toutes les lignes de la Région, Île-de-France mobilités, avec la RATP et SNCF, a décidé en juillet 2016 d’accélérer le remplacement des trains actuellement en circulation par un matériel plus capacitaire, performant, confortable et adapté aux contraintes d’exploitation de la ligne, initialement prévu à partir de 2029-2030.
Ce marché sera dimensionné pour l’acquisition d’un maximum de 180 éléments « MING » (Matériel Interconnecté de Nouvelle Génération), les premières livraisons sont attendues en 2024 en vue de réaliser les essais d’homologation permettant leur mise en service commerciale dès 2025.
Île-de-France Mobilités avec la RATP financent l’ensemble de ce programme.
La ligne B est actuellement équipée de 117 trains MI 79 rénovés, et de 31 trains MI 84 en cours de rénovation, deux opérations financées par Île-de-France Mobilités, RATP et SNCF, et déjà ayant permis d’améliorer le confort sur ces trains d’ici l’arrivée des MING.
Le marché portera sur l’étude et la fourniture des matériels, en 2 tranches :
- une tranche ferme de 146 éléments
- une tranche optionnelle pouvant aller jusqu’à 34 éléments supplémentaires
Ces futurs trains seront aptes à circuler sur l’ensemble de la ligne B, soit sur les réseaux RATP et SNCF, bi-tensions respectivement 1500 V continu et 25 kV alternatif.
Ces MING auront les principales caractéristiques techniques suivantes :
- Une longueur maximale de 208 m en unité multiple
- Un gabarit extérieur autorisant des voitures partiellement ou totalement à 2 niveaux
- Des intercirculations larges entre les voitures
- Une capacité de 20 à 30% de plus que les matériels actuels
- Des systèmes de régulation thermique, de vidéoprotection et d’informations voyageurs embarqué dynamique
- Des emplacements adaptés aux personnes en fauteuil roulant (UFR) par éléments (localisés sur les voitures de tête)
- 10 à 20% des places réservées aux PMR (Personnes à Mobilités Réduites).