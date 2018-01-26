Île-de-France Mobilités et la RATP lancent un appel d’offres massif pour l’achat de bus électriques

Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale de la RATP, commente : «L’équipement massif de notre parc en bus électriques démontre notre ambition de devenir un acteur incontournable de la transition énergétique dans le secteur du transport public. Notre objectif de disposer d’un parc bus 100% propre d’ici 2025 en Île-de-France est un véritable défi technologique qui nécessite d’adapter, dans des délais très contraints, nos 25 centres bus. Toute l’entreprise est mobilisée pour réussir ce défi.»



Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, explique à son tour son objectif : «Mon ambition est de doter la Région de 100 % de véhicules propres en 2025 pour la zone dense (Paris, villes de petite couronne et grandes agglomérations régionales). C’est un enjeu de santé publique et un enjeu industriel majeur en ligne avec notre volonté de faire de l’Île-de-France une métropole attractive et écologique. C’est pourquoi Île-de-France Mobilités lance avec la RATP le plus important appel d’offres de bus électriques d’Europe. Pour la grande couronne, Île-de-France Mobilités travaille actuellement au lancement d’un appel d’offres d’environ 450 bus sur 3 ans pour accompagner les améliorations des lignes mises en place depuis 2016 et poursuivre l’équipement en bus propres des autres opérateurs d’Île-de-France (Transdev, Keolis, Car Lacroix…).»