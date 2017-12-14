Plans de Mobilité : Île-de-France Mobilités & la Région aident les entreprises à optimiser leurs déplacements

Cette obligation de mise en place d’un Plan de Mobilité s’effectue dans le cadre de la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 qui concerne 7 000 entreprises en Île-de-France. Il s’agit ainsi de valoriser les transports les plus propres auprès des salariés et de développer le principe d’écomobilité dans l’entreprise, en réfléchissant par exemple à des systèmes de télétravail ou de covoiturage. En tout, près de 70% des salariés de la région seront ainsi concernés par un plan de mobilité (PDM) d’entreprise ou d’administration en 2019.

« Ces plans de mobilité sont une vraie opportunité pour nos entreprises franciliennes de gagner en productivité en rendant les déplacements de ses salariés, fournisseurs et clients plus efficients. Concrètement, il s’agit à la fois de rationaliser leurs coûts mais aussi de diminuer les accidents de trajets tout en limitant l’impact environnemental des transports. Île-de-France Mobilités et la Région Île-de- France sont aux côtés des professionnels pour remplir cette nouvelle obligation réglementaire puisque nous les aidons à se lancer grâce au conseil d’experts en mobilité, à des outils en ligne mais aussi à des subventions régionales », explique Stéphane Beaudet, Vice-président d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France chargé des Transports.