Plans de Mobilité : Île-de-France Mobilités & la Région aident les entreprises à optimiser leurs déplacements
Cette obligation de mise en place d’un Plan de Mobilité s’effectue dans le cadre de la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 qui concerne 7 000 entreprises en Île-de-France. Il s’agit ainsi de valoriser les transports les plus propres auprès des salariés et de développer le principe d’écomobilité dans l’entreprise, en réfléchissant par exemple à des systèmes de télétravail ou de covoiturage. En tout, près de 70% des salariés de la région seront ainsi concernés par un plan de mobilité (PDM) d’entreprise ou d’administration en 2019.
« Ces plans de mobilité sont une vraie opportunité pour nos entreprises franciliennes de gagner en productivité en rendant les déplacements de ses salariés, fournisseurs et clients plus efficients. Concrètement, il s’agit à la fois de rationaliser leurs coûts mais aussi de diminuer les accidents de trajets tout en limitant l’impact environnemental des transports. Île-de-France Mobilités et la Région Île-de- France sont aux côtés des professionnels pour remplir cette nouvelle obligation réglementaire puisque nous les aidons à se lancer grâce au conseil d’experts en mobilité, à des outils en ligne mais aussi à des subventions régionales », explique Stéphane Beaudet, Vice-président d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France chargé des Transports.
Co-organisé par la Région et Île-de-France Mobilités dans le cadre de la démarche Pro’Mobilité, le Forum Entreprises & Mobilité du 4 décembre 2017 a eu pour but de proposer les aides existantes afin de préparer les entreprises à cette nouvelle obligation. Pro’Mobilité est un réseau d’acteurs ayant des compétences variées qui promeut depuis 2008 l’élaboration de plans de mobilité par les entreprises et administrations.
Pour plus d’informations, consultez le site www.promobilite.fr/.
Logo Pro'Mobilité
Au cours de ce salon, des conseillers en mobilité ont :
- Sensibilisé et inciter à l’élaboration de plans de mobilité
- Informé sur les aides existantes
- Fait connaître le réseau de conseillers en mobilité
- Démontré les aspects positifs des plans de mobilité
Partages de témoignages et retours d’expérience, discussions sur les outils d’accompagnement mis à disposition des entreprises, échanges avec les partenaires de Pro’Mobilité… Les entreprises sont véritablement accompagnées dans leur démarche afin de mettre en place leur
propre Plan de Mobilité.