Île-de-France Mobilités renforce 90 lignes de bus supplémentaires

« Dans le cadre de la « Révolution dans les transports », nous avons longuement travaillé avec les élus locaux, les opérateurs de transports et les voyageurs pour qu’il y ait une meilleure offre de bus en Île-de-France », explique Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités. « Ils doivent passer plus souvent, plus longtemps, notamment la nuit et le week-end et tenir compte des évolutions de chaque territoire, des nouveaux quartiers, des bassins d’emplois. Cela peut également être une réponse immédiate pour les voyageurs de grande couronne qui n’ont accès à aucun moyen de transports. C’est pour cette raison que nous modifions certaines lignes, que nous en créons de nouvelles. En deux ans, nous avons déjà amélioré 250 lignes de bus, en portant un effort tout particulier sur le réseau de bus de nuit Noctilien, qui monte en puissance et remplace le réseau ferré lorsque celui-ci est fermé. »

Près de 250 lignes ont été modifiées en 2 ans afin d’améliorer les trajets des Franciliens, faisant progresser le budget annuel dédié au réseau de bus de plus de 100 millions d’euros depuis 2016.