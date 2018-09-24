Ryder Cup 2018 : la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités mobilisés pour accueillir le 3ème plus grand évènement sportif au monde
Comme pour chaque évènement sportif ou culturel majeur, Île-de-France Mobilités renforce son offre de transport pour l’accueil des spectateurs à Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’axe Paris – Saint-Quentin-en-Yvelines (lignes C, N et U) est le premier axe identifié par les organisateurs pour permettre aux spectateurs de rejoindre le site de la Ryder Cup. Ainsi, et après une analyse des flux attendus, Île-de-France Mobilités a décidé de mettre en place un renfort de l’offre de transport sur les lignes C, N et U de la manière suivante :
- le vendredi, création de 4 trains sur la ligne C et 4 trains sur la ligne N,
- le samedi, création de 6 trains sur la ligne C et 5 trains sur la ligne N, ainsi que la mise en « trains longs » de 6 trains sur la ligne C et 9 trains sur la ligne U,
- le dimanche, création de 6 trains sur la ligne C et 5 trains sur la ligne N, ainsi que la mise en « trains longs » de 3 trains sur la ligne C et 6 trains sur la ligne U.
Tracé des lignes préparatoires pour accueillir le Ryder Cup. Lignes N,U,C. Métro B jusqu'à l'Aéroport Charles de Gaulle.
Le second axe ferroviaire identifié, l’axe Paris – Massy-Palaiseau par la ligne B, fera quant à lui l’objet d’un renfort par la RATP depuis Paris vers Massy-Palaiseau, de la manière suivante :
- le vendredi, création de 4 trains,
- le samedi, création de 9 trains,
- le dimanche, création de 8 trains.
Pour compléter l’offre ferroviaire, l’organisateur de l’événement a mis en place par appel d’offre un dispositif de navettes gratuites entre le golf et les gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et Massy-Palaiseau.
Des agents mobilisés pour la prise en charge et la sûreté des voyageurs
Dans les principales gares des différents axes, un déploiement supplémentaire d’agents d’accueil sera mis en place par la RATP et SNCF Mobilités. Sont concernées les gares de Saint-Quentin, Versailles-Chantiers, Paris-Montparnasse et La Défense, ainsi que les gares intra-muros de la ligne C (St-Michel-Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides et Champ de Mars-Tour Eiffel). Accueil et régulation, les agents seront là pour orienter les utilisateurs vers un trajet optimal jusqu’au Golf National.
Préparatifs pour accueillir la Ryder Cup par il-de-France mobilité
Un partenariat avec la Région Île-de-France
La Région a accordé une subvention de 200 000 euros à la Ryder Cup et a également cofinancé la rénovation et la remise aux normes du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, à hauteur de 2 millions d’euros.
Une mobilisation des lycéens
Dans le cadre de ce partenariat, la Région Île-de-France a eu la possibilité d’inviter des lycéens franciliens à participer aux journées d’entrainements de la Ryder Cup Junior qui se déroulent les 24 et 25 septembre au golf de Disneyland Paris. Il s’agit d’une journée découpée en 2 temps : une matinée accueil sur les lieux d’entraînement des joueurs et une après-midi dans le parc de Disneyland Paris. 200 lycéens franciliens sont concernés.
Un rayonnement international sans précédent
L’organisation de cette manifestation en Île-de-France va permettre de mettre en avant l’offre touristique et les atouts de la Région. 25 Volontaires du tourisme seront ainsi déployés dans les gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Massy Palaiseau pour accueillir au mieux les visiteurs français et internationaux.