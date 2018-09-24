Ryder Cup 2018 : la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités mobilisés pour accueillir le 3ème plus grand évènement sportif au monde

Comme pour chaque évènement sportif ou culturel majeur, Île-de-France Mobilités renforce son offre de transport pour l’accueil des spectateurs à Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’axe Paris – Saint-Quentin-en-Yvelines (lignes C, N et U) est le premier axe identifié par les organisateurs pour permettre aux spectateurs de rejoindre le site de la Ryder Cup. Ainsi, et après une analyse des flux attendus, Île-de-France Mobilités a décidé de mettre en place un renfort de l’offre de transport sur les lignes C, N et U de la manière suivante :