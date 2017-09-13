JO 2024 : Île-de-France mobilités s’engage pour des transports performants
Le réseau des transports desservira tous les sites olympiques
Grâce aux investissements importants en faveur de la rénovation du matériel roulant, de la création de nouvelles lignes et du renforcement des lignes existantes, tous les sites olympiques seront à moins de 45 min de Paris en transports en commun. De plus, les 750 gares et stations de métro franciliennes font l’objet de programmes de rénovation pour les rendre plus attrayantes et faciliter les échanges entre les modes de transport.
La desserte en transports en commun pour les Jeux Olympiques
Création de nouvelles dessertes, transports respectueux de l’environnement, prolongement de lignes… découvrez l’avenir des transports en Île-de-France !
Des modes de transports modernes et accessibles
Entre 2016 et 2024, ce sont plus de 1.000 trains neufs ou rénovés qui seront livrés. La modernisation et le développement des transports sont une des priorités d’Île-de-France Mobilités, afin d’améliorer la qualité de service pour les voyageurs.
L’effort porte aussi sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. D’ici 2024, la totalité des transports collectifs de surface seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi que les principales gares.