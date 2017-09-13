JO 2024 : Île-de-France mobilités s’engage pour des transports performants

Le réseau des transports desservira tous les sites olympiques

Grâce aux investissements importants en faveur de la rénovation du matériel roulant, de la création de nouvelles lignes et du renforcement des lignes existantes, tous les sites olympiques seront à moins de 45 min de Paris en transports en commun. De plus, les 750 gares et stations de métro franciliennes font l’objet de programmes de rénovation pour les rendre plus attrayantes et faciliter les échanges entre les modes de transport.