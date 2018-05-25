Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions inaugurent un nouvel espace Véligo Gare de l’Est

L’espace Véligo gare de l’Est : une consigne à vélo sécurisée sur le parvis de la gare

Situé idéalement sur le parvis de la gare, le nouvel espace Véligo est facile à trouver. Il est accessible 24h sur 24h et 7 jours sur 7. Il contient 69 places sécurisées qui sont complétées par une quarantaine d’arceaux en accès libre. Cette nouvelle consigne à vélo est équipée avec les systèmes d’accroche VeloUp, des racks à double niveau et peut accueillir les vélos classiques mais aussi les vélos à assistance électrique et les tandems. Bien éclairés et équipés de vidéosurveillance, les espaces Véligo garantissent la sécurité des voyageurs et de leurs vélos.

L’objectif d’Île-de-France Mobilités est d’encourager l’utilisation du vélo par les voyageurs qui se rendent régulièrement à la gare pour leurs déplacements professionnels ou personnels. Ainsi, comme pour l’ensemble des consignes Véligo, pour bénéficier de l’une des places sécurisées les usagers du vélo et du train devront être détenteurs de la carte Navigo chargée d’un titre de transport valide, grâce à laquelle ils pourront ouvrir le local. Ils doivent par ailleurs souscrire un abonnement annuel complémentaire sur leur pass navigo (pour Véligo Gare de l’Est, l’abonnement est de 20€ par an).

Le coût du projet est de 190 000 € HT, financé à hauteur de 75% par Ile-de-France Mobilités et 25% par la SNCF.

L’ouverture du Véligo de la gare de Paris Est marque une nouvelle étape dans le déploiement de ce service dans les grandes gares parisiennes, après Rosa Parks (RER E) et Paris-Montparnasse en 2016. La gare de Paris-Saint-Lazare sera la prochaine, avec 40 premières places qui seront mises en service courant 2019. 100 places sont prévues à terme. Une accélération du programme est également prévue sur Gare de Lyon, Gard du Nord et Gare d’Austerlitz. Par ailleurs, des réflexions sont en cours entre Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris pour développer le programme Véligo dans les grandes stations aux portes d’entrée de Paris telles que Nation, Porte de Clichy, Porte Dauphine ou encore Porte Maillot.

Le nouvel espace Véligo rejoint les 98 espaces d’Île de France

Véligo offre aujourd’hui des espaces de stationnement vélo au plus proche des gares et des stations dans l’ensemble de la Région avec plus de 6 000 places déjà créées dans 98 gares et stations. Île-de-France mobilités poursuit le développement de Véligo, ainsi par exemple 4 nouveaux espaces sont prévus en 2018 dans des gares du RER C (Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, saint Michel-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix) et en février 2018, Île-de-France Mobilités a acté le financement de 450 nouvelles places réparties dans 17 nouvelles gres pour un montant global de 1,17 millions d’euros (70% IDFM, 30% SNCF).

Véligo, un service emblématique des nouvelles gares d’Île-de-France

Les gares sont des lieux au cœur de ville qui doivent faciliter le quotidien des clients, des voyageurs et des riverains. La politique d’intermodalité porté par Île-de-France Mobilités avec SNCF Gares & Connexions vise à maximiser le niveau de service offert à toutes les mobilités, pour élargir le choix modal offert aux voyageurs et accompagner ainsi l’évolution de leurs rythmes de vie.

Le déploiement des consignes Véligo, la mise en place de 170 espaces connectés dans les gares, la création de plus de 10 000 places de parcs relais, la multiplication des consignes à bagages, la conduite de mise la mise en accessibilité de 268 gares d’ici 2024 (mise en place d’ascenseurs, de passerelles…) mais aussi une offre de boutiques en gare, de restaurants, d’espaces de travail et de détente, élargissent la gamme des services offerts aux voyageurs pour une meilleure expérience voyageur.