Île-de-France Mobilités valide le tracé du prolongement du Tram 3 à la Porte Dauphine
Tandis que la mise en service de la partie de ligne du T3 entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières est prévue pour fin 2018, c’est bel et bien le dernier tronçon entre Porte d’Asnières et Porte Dauphine qui poursuit son développement avec la validation par Île-de-France Mobilités de son tracé.
Après une concertation avec les habitants menée en 2016 et un travail technique réalisé avec les mairies d’arrondissements, le tracé du prolongement du T3 doit traverser les 17ème et 16ème arrondissements de Paris, ainsi que les communes de Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. Une enquête publique devant être réalisée en 2018 présentera ce projet de prolongement d’un budget de 165 millions d’euros.
Avec ce prolongement, la ligne du T3 gagne 7 stations de plus et 3,2 km supplémentaires, pour un temps de trajet de 12 minutes. Elle correspondra avec les lignes 1, 2 et 3 du Métro et les lignes C et E du RER. 8 nouvelles rames entièrement financées par Île-de-France Mobilités seront attendues afin d’assurer le service sur cette partie de la ligne et transporter environ 59 000 voyageurs par jour en semaine.
Tracé du prolongement de la ligne du Tram 3. Porte d'Asnières à la Porte Dauphine