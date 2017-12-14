Île-de-France Mobilités valide le tracé du prolongement du Tram 3 à la Porte Dauphine

Avec ce prolongement, la ligne du T3 gagne 7 stations de plus et 3,2 km supplémentaires, pour un temps de trajet de 12 minutes. Elle correspondra avec les lignes 1, 2 et 3 du Métro et les lignes C et E du RER. 8 nouvelles rames entièrement financées par Île-de-France Mobilités seront attendues afin d’assurer le service sur cette partie de la ligne et transporter environ 59 000 voyageurs par jour en semaine.