Île-de-France Mobilités vous invite à choisir le motif des tissus de vos transports

4 choix de motifs

La consultation a lieu du 26 juin au 5 juillet 2017 sur le site http://www.designdevostransports.fr/

Les votants auront le choix entre 4 motifs différents :

Motif voyageur: la silhouette du voyageur, emblème des transports d’Île-de-France depuis plusieurs années, est utilisé comme motif de trame régulière en quinconce

Motif Territoire: Des lignes de couleur, semblables aux lignes du réseau de transport, se superposent sur une vision symbolique du territoire de l’Île-de-France

Motif Vertical: Deux couleurs en camaïeu sont disposées verticalement de façon asymétrique. Un motif molletonné est appliqué sur l’ensemble du tissu

Le motif retenu pourra ensuite être décliné en différentes couleurs.