Île-de-France Mobilités vous invite à choisir le motif des tissus de vos transports
4 choix de motifs
La consultation a lieu du 26 juin au 5 juillet 2017 sur le site http://www.designdevostransports.fr/
Les votants auront le choix entre 4 motifs différents :
Motif voyageur: la silhouette du voyageur, emblème des transports d’Île-de-France depuis plusieurs années, est utilisé comme motif de trame régulière en quinconce
Motif Territoire: Des lignes de couleur, semblables aux lignes du réseau de transport, se superposent sur une vision symbolique du territoire de l’Île-de-France
Motif Territoire: Des lignes de couleur, semblables aux lignes du réseau de transport, se superposent sur une vision symbolique du territoire de l’Île-de-France
Motif Vertical: Deux couleurs en camaïeu sont disposées verticalement de façon asymétrique. Un motif molletonné est appliqué sur l’ensemble du tissu
Le motif retenu pourra ensuite être décliné en différentes couleurs.
Le choix de l’harmonisation
La création et l’application d’un tissu unique sur l’ensemble du matériel roulant d’Île-de-France va permettre d’harmoniser l’identité régionale, d’améliorer et standardiser la qualité du tissu tout en intégrant une démarche d’efficacité économique. Cela va en effet contribuer à rationaliser et baisser les coûts de maintenance.
« Si la révolution des transports en Île-de-France que j’ai engagée depuis un an passe évidemment par de grands investissements indispensables dans le matériel roulant pour améliorer les conditions de transport, elle passe aussi par l’amélioration du confort avec notamment le choix du design intérieur du matériel roulant francilien, a déclaré Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France.
Je souhaite être à l’écoute des voyageurs et prendre en compte leurs avis sur le choix du tissu qui habillera l’ensemble des futurs matériels roulants d’Ile-de-France. Cette consultation via Internet est lancée pour que les Franciliens puissent, de façon simple et rapide, donner leurs avis sur leurs transports de demain ».