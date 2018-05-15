Île-de-France Mobilités vous transporte au Download Festival à Brétigny

Le Download Festival est un festival de rock créé en 2003 au Donington Park, à Castle Donington, en Angleterre. Son évolution l’a mené sur d’autres sites, tels Glasgow, en 2004, ou Paris, en 2016.

L’édition 2018 se tiendra de nouveau en France et aura lieu le week-end du 15 au 18 juin 2018 à la base aérienne 217 de Brétigny sur Orge.

Dans ce cadre, des trains supplémentaires ont été mis en place afin d’assurer l’acheminement les festivaliers au retour. Aussi, des départ de trains seront assurés de Brétigny, en direction de Paris (terminus Paris Austerlitz).

Voici la liste et les horaires des trains mis en place pour l’occasion.