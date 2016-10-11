Inauguration de la ligne Express 91-06 sur le Plateau de Saclay
Cette nouvelle section, longue de 6,7 km et comptant 12 stations, est le troisième et ultime tronçon de la ligne après un premier entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Magny-les-Hameaux aménagé en site propre en 2000, puis un second en 2009 entre Massy et l’École Polytechnique. Cette voie réservée est également ouverte à d’autres lignes de transport en commun, notamment les lignes 9, 10 et 91-10.
Un maillon essentiel du projet de campus scientifique Paris-Saclay
La ligne 91-06 est en lien avec les nombreuses lignes traversant le territoire : RER B et C, Massy-TGV, aéroport d’Orly, futur métro automatique Grand Paris Express, Transilien, tram-train Massy-Évry, etc. Elle va permettre d’accompagner l’essor du Plateau de Saclay, et notamment la constitution progressive du pôle économique et scientifique avec l’arrivée prochaine de nouveaux établissements d’enseignement supérieur, de nouvelles entreprises et laboratoires, de nouveaux étudiants et résidents. Ce nouveau tronçon permet de desservir toutes les 4 minutes en heure de pointe une zone couvrant 10 000 habitants, 15 000 emplois et 14 000 étudiants.
Le projet a été réalisé par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et financé par la Région Île-de-France, l’État et le département de l’Essonne. Le matériel roulant et le coût d’exploitation de la ligne sont financés à 100 % par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF).