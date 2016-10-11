Inauguration de la ligne Express 91-06 sur le Plateau de Saclay

Un maillon essentiel du projet de campus scientifique Paris-Saclay

La ligne 91-06 est en lien avec les nombreuses lignes traversant le territoire : RER B et C, Massy-TGV, aéroport d’Orly, futur métro automatique Grand Paris Express, Transilien, tram-train Massy-Évry, etc. Elle va permettre d’accompagner l’essor du Plateau de Saclay, et notamment la constitution progressive du pôle économique et scientifique avec l’arrivée prochaine de nouveaux établissements d’enseignement supérieur, de nouvelles entreprises et laboratoires, de nouveaux étudiants et résidents. Ce nouveau tronçon permet de desservir toutes les 4 minutes en heure de pointe une zone couvrant 10 000 habitants, 15 000 emplois et 14 000 étudiants.

Le projet a été réalisé par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et financé par la Région Île-de-France, l’État et le département de l’Essonne. Le matériel roulant et le coût d’exploitation de la ligne sont financés à 100 % par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF).