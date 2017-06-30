Tram 11 express : une nouvelle ligne en Île-de-France

Le Grand Paris se concrétise

Première ligne du Grand Paris, le Tram 11 Express relie deux territoires de banlieue francilienne, sans passer par Paris. Elle est une réponse aux besoins des habitants du nord francilien : il va simplifier leur quotidien et donner une nouvelle impulsion à des territoires jusque-là mal desservis. Autour des 7 gares, de nouveaux pôles se développent et seront connectés les uns aux autres. Cette mise en orbite des zones d’activité est un gage d’attractivité pour tout le territoire.

Ces 11 kms de ligne au Nord de l’Île-de-France étaient très attendus par les riverains, scolaires et entreprises des territoires. Ce week-end, Île-de-France Mobilités donne libre accès aux habitants et curieux pour voyager sur la ligne le temps de ces deux jours découverte.

Plus besoin de passer systématiquement par Paris pour aller d’Epinay-sur-Seine au Bourget. Le Tram 11 Express permet de se déplacer rapidement de banlieue à banlieue.

Vendredi 30 juin, à la veille de sa mise en service commerciale, Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, a pris place au départ d’Epinay-sur-Seine pour un petit voyage découverte à bord du Tram 11 Express en présence des élus locaux, des financeurs et des représentants SNCF.