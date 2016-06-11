Inauguration de la section souterraine du Tram 6

La ligne de tram 6 dessert aujourd’hui 21 stations, 9 communes et permet de relier Paris, le quartier de La Défense, Versailles, Rambouillet ou Chartres via les correspondances avec le réseau de transport existant (ligne 13 du métro à Châtillon – Montrouge, train-rer C et lignes Transilien L et N) à Viroflay – Rive Droite et Viroflay – Rive Gauche.

Dans toutes les communes traversées, le réseau d’autobus a été restructuré, pour assurer des correspondances facilitées avec le tramway et favoriser l’intermodalité.

Le tramway circule toute l’année de 5h30 à 0h30 et jusqu’à 1h30 le week-end et veilles de jours fériés. Circulant à une vitesse moyenne à 19 km/h, il passe en station toutes les 4 minutes en heures de pointe et toutes les 7 minutes en heures creuses, puis toutes les 15 minutes après 22h30, en semaine. Cette fréquence s’élève entre 7 et 10 mn le week-end et les jours fériés.