Inauguration du nouveau dépôt bus à Vélizy et lancement des bus électriques sur la ligne 23

Un nouveau dépôt bus pour Vélizy-Villacoublay

Situé à Vélizy-Villacoublay, le nouveau dépôt de bus permet :

-d’accueillir un parc de bus plus important

-d’assurer les opérations de maintenance des véhicules diesel (existants) ou de nouvelles générations (hybrides puis électriques)

-de faciliter la circulation des bus lors des mises en ligne grâce au positionnement plus central du dépôt.



A ce jour, le dépôt accueille les véhicules des 12 lignes commerciales du réseau de bus de Vélizy ainsi que ceux de la ligne Express 60 (Massy-Vélizy), soit un total de 80 véhicules. Ce projet fait partie de la stratégie globale de maîtrise des dépôts par Île-de-France Mobilités. L’acquisition foncière et la construction du dépôt bus ont été financées à 100% par Île-de-France Mobilités.

Expérimentation d’un bus électrique sur la ligne 23 dans le cadre du Grand Paris des Bus

A compter de septembre 2017 et sur une période d’un an, Île-de-France Mobilités et Keolis testeront la technologie « full autonomy » du bus électrique Aptis d’Alstom pour la ligne 23 du réseau Versailles-Vélizy. L’expérimentation s’inscrit dans le programme Grand Paris des Bus.