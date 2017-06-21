L’évolution des tarifs soumise au Conseil du STIF de juin 2017

A quoi serviraient ces 2,20 € ?

Pour une hausse moyenne de 2,5% cette augmentation permettrait en autre d’atteindre en 2018 l’objectif du lancement de 100% des commandes pour renouveler ou rénover plus de 700 trains d’ici 2021. Du matériel roulant neuf ou rénové, plus respectueux de l’environnement, équipé à 100% de la vidéo-protection.



En plus de ces commandes, le budget atteint permettrait de poursuivre l’amélioration du réseau de bus. Depuis 2016, 120 millions d’euros ont été investis chaque année pour améliorer, créer des lignes de bus et renouveler le matériel pour offrir aux usagers des véhicules plus propres et respectueux de l’environnement, mais aussi plus fréquents et mieux équipés. L’offre de services aux voyageurs sera également renforcée en matière de billettique, d’informations, de sécurité et de services en gare (150 espaces connectés dans les gares, 10 000 places de Parc Relais, mise en accessibilité des gares...) Rien qu’en 2017, 700 nouveaux agents ont ainsi été dédiés à la sûreté dans les gares, et 200 dans les bus de grande couronne.



Des actions qui font partie de la révolution des transports voulue par Valérie Pécresse, présidente du STIF et de la Région Île-de-France.