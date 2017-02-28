La 200e rame du Francilien arrive sur le réseau d’Île-de-France

….Plus de ponctualité

L’arrivée du Francilien sur une ligne se traduit rapidement par un saut de performance. En effet, le Francilien présente de meilleures performances d’accélération, de freinage et de fiabilité. Il dispose d’équipements anti-enrayage particulièrement utiles en automne pour s’adapter aux conséquences des « feuilles mortes ». Le rehaussement des quais, combiné à l’augmentation de la largeur des portes des Franciliens, fluidifient les montées et descentes des clients éliminant ainsi des facteurs de potentiels retards en gare.

…Plus de confort

Le Francilien apporte un véritable confort de voyage : sièges larges, chauffage au sol et climatisation performante en été, un éclairage zen, de grandes vitres qui font entrer la lumière naturelle. Le Francilien offre des aménagements agréables avec de larges couloirs et propose jusqu’à 944 places assises. Ces trains dits « Boa » sont conçus pour être traversés sans encombre d’un bout à l’autre, pour trouver une place en un regard, et ou pour recevoir l’information utile à la poursuite du voyage. Les rames du Francilien effectuent un comptage automatique des passagers, ce qui permet d’avoir une vision plus fine des déplacements des clients.

Conformes aux nouvelles normes, il est plus silencieux tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Point écologie : les rames ont été conçues pour optimiser leur consommation énergétique et elles sont constituées de 90 % de matériaux recyclables.

…Plus de sécurité

La configuration complètement ouverte du Francilien, permet à chacun de voir ce qui se passe autour de lui, permet de d’assurer d’être vu et génère un fort sentiment de sécurité. La configuration Boa simplifie également le travail des équipes de la police ferroviaire, et des médiateurs. Les trains sont équipés de caméras de vidéoprotection à bord avec enregistrement embarqué.

…Plus d’information à bord

Pourvu de larges écrans d’information à bord, il diffuse l’information en temps réel. La desserte du train est affichée sur les différents écrans d’information. En situation perturbée, le centre opérationnel sera prochainement en mesure de diffuser des informations conjoncturelles directement sur les écrans. Le conducteur est également en mesure de déclencher des annonces préenregistrées ou de prendre la parole si nécessaire.