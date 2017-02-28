La 200e rame du Francilien arrive sur le réseau d’Île-de-France
Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) : « Les usagers du réseau Saint-Lazare s’en sont rendu compte : des trains neufs, cela signifie plus de ponctualité, plus de fiabilité, plus de confort et plus de sécurité. C’est pour cette raison que j’ai enclenché en janvier 2016 la Révolution dans les transports, accélérant considérablement la modernisation des trains de l’ensemble de l’Île-de-France. D’ici 2021, 708 trains seront neufs ou rénovés avec un investissement sans précédent de la part d’Île-de-France Mobilités à hauteur de 9,5 milliards d’euros. »
Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien, est fier d’accueillir cette 200ième rame Francilien sur le réseau de Saint-Lazare, car « cela contribue directement à améliorer la ponctualité des lignes, une des premières attentes de nos clients. Un parc de trains homogène et fiable est une assurance de maintenance simplifiée et donc de trains en circulation et non au garage ! Ce sont aujourd’hui 500 000 personnes qui ont accès à ce train, bien ancré dans le paysage francilien, et son déploiement continuera jusqu’en 2020. »
Le Francilien équipe désormais à 100% les lignes H et K. Les lignes P (sur l’axe Paris-Est – Meaux), E, L (sur l’axe Paris Saint-Lazare – Cergy-le-Haut (L3)) et J (sur les axes Paris Saint-Lazare – Ermont / Pontoise (J4)) sont quant à elles en partie dotées de ce type de rames. D’autres livraisons de Franciliens sont attendues puisque fin 2017, 19 rames seront déployées sur la ligne L. Enfin, entre 2018 et mi-2020, 52 rames supplémentaires seront livrées pour les lignes L et J.
Le Francilien tient ses promesses pour la régularité des trains. La modernisation du parc ferroviaire d’Île-de-France avec l’arrivée du Francilien a globalement augmenté le niveau satisfaction des usagers sur la qualité de service.
Par ailleurs, le déploiement du Francilien a permis d’augmenter nettement la régularité des lignes H, J (J4) et K. La ligne H a gagné 3 points de ponctualité entre 2012 et 2016, phase de déploiement des nouvelles rames sur la ligne. La ligne J (J4 – Branche Paris Ermont-Eaubonne) a également amélioré son niveau de ponctualité avec un gain de 6 points entre 2014 et 2016. Les résultats sont aussi notables sur la ligne K depuis le début du déploiement des rames en septembre 2016 avec une augmentation de 7 points du taux de ponctualité.
….Plus de ponctualité
L’arrivée du Francilien sur une ligne se traduit rapidement par un saut de performance. En effet, le Francilien présente de meilleures performances d’accélération, de freinage et de fiabilité. Il dispose d’équipements anti-enrayage particulièrement utiles en automne pour s’adapter aux conséquences des « feuilles mortes ». Le rehaussement des quais, combiné à l’augmentation de la largeur des portes des Franciliens, fluidifient les montées et descentes des clients éliminant ainsi des facteurs de potentiels retards en gare.
…Plus de confort
Le Francilien apporte un véritable confort de voyage : sièges larges, chauffage au sol et climatisation performante en été, un éclairage zen, de grandes vitres qui font entrer la lumière naturelle. Le Francilien offre des aménagements agréables avec de larges couloirs et propose jusqu’à 944 places assises. Ces trains dits « Boa » sont conçus pour être traversés sans encombre d’un bout à l’autre, pour trouver une place en un regard, et ou pour recevoir l’information utile à la poursuite du voyage. Les rames du Francilien effectuent un comptage automatique des passagers, ce qui permet d’avoir une vision plus fine des déplacements des clients.
Conformes aux nouvelles normes, il est plus silencieux tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Point écologie : les rames ont été conçues pour optimiser leur consommation énergétique et elles sont constituées de 90 % de matériaux recyclables.
…Plus de sécurité
La configuration complètement ouverte du Francilien, permet à chacun de voir ce qui se passe autour de lui, permet de d’assurer d’être vu et génère un fort sentiment de sécurité. La configuration Boa simplifie également le travail des équipes de la police ferroviaire, et des médiateurs. Les trains sont équipés de caméras de vidéoprotection à bord avec enregistrement embarqué.
…Plus d’information à bord
Pourvu de larges écrans d’information à bord, il diffuse l’information en temps réel. La desserte du train est affichée sur les différents écrans d’information. En situation perturbée, le centre opérationnel sera prochainement en mesure de diffuser des informations conjoncturelles directement sur les écrans. Le conducteur est également en mesure de déclencher des annonces préenregistrées ou de prendre la parole si nécessaire.