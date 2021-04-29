La 300ème rame du Francilien est arrivée !
Si vous voyagez sur les lignes E, J, L, H, K et P, vous connaissez le Francilien. C’est ce train qui vous transporte, avec ses formes rondes, ses couleurs joyeuses et son aménagement confortable aux circulations fluides. Depuis décembre 2009, le Z50000, c’est son nom technique, a remplacé progressivement les anciens « petits gris » jusqu’à s’imposer dans notre paysage ferroviaire quotidien.
Le Francilien, c’est plus de ponctualité, plus de sécurité et un confort amélioré.
En effet, le Francilien présente de meilleures performances d’accélération, de freinage et de fiabilité. Équipé de larges écrans, il propose une information en temps réel cruciale en situation perturbée.
Avec ses portes larges, son chauffage au sol, ses 944 places assises, ses grandes vitres, ses lumières zen et ses larges couloirs, ce train « boa » peut être traversé sans encombre d’un bout à l’autre. Une configuration ouverte qui accentue un sentiment de sécurité renforcé par la présence de vidéoprotection à bord.
Avec l’arrivée de cette 300ème rame, les trains de type Francilien représentent désormais ¼ du parc ferroviaire dans la région. Au-delà du confort intérieur de ce matériel, l’intérêt d’un équipement identique en nombre c’est une exploitation et une maintenance facilitées et d'une fiabilité améliorée.
Alors, prêts à embarquer à bord de la 300ème rame du Francilien avec nous ?