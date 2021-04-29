La 300ème rame du Francilien est arrivée !

Avec l’arrivée de cette 300ème rame, les trains de type Francilien représentent désormais ¼ du parc ferroviaire dans la région. Au-delà du confort intérieur de ce matériel, l’intérêt d’un équipement identique en nombre c’est une exploitation et une maintenance facilitées et d'une fiabilité améliorée.

Alors, prêts à embarquer à bord de la 300ème rame du Francilien avec nous ?