La gare Rosa Parks en chiffres
Plus de 400 trains quotidiens
Passage de train à la Gare Rosa Parks
Tous les trains de la ligne E marquent l’arrêt à Rosa Parks. Soit plus de 400 trains par jour, en semaine, et 350 le week-end. Amplitude, fréquence et cadence ont été calculées pour offrir aux voyageurs un service efficace et répondant aux attentes
de tous les Franciliens. De 05h22, arrivée du 1er train, à 01h05, passage du dernier, la gare accueillera un nombre de trains, adapté aux besoins : 10 trains par heure en heures creuses et 16 aux heures de pointe. De quoi faire face à l’afflux des quelques 13 000 voyageurs aux heures de pointe.
Un temps de transport plus court
7 minutes pour se rendre en gare de Haussmann Saint-Lazare, au lieu d’une demi-heure précédemment. Les habitants et les salariés des quartiers Pont de Flandre, Michelet et Rosa Parks/Macdonald vont immédiatement se sentir mieux connectés au centre de Paris et par le jeu des correspondances à l’ensemble de l’Île-de-France.
De meilleures liaisons
À l’occasion de la mise en service de Rosa Parks, des trains supplémentaires circulent sur tout le parcours de la ligne E du RER :
- un nouveau départ de Tournan, tous les jours à 8h38, pour une arrivée à Haussmann Saint-Lazare à 9h32 ;
- en sens inverse, un nouveau train est créé au départ d’Haussmann Saint-Lazare, à 19h28, pour une arrivée à 20h20 à Tournan ;
- sur la liaison Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, l’autre branche du RER E : 3 trains supplémentaires quitteront Paris tous les soirs, à 17h32, 19h02 et 19h32 pour arriver à Chelles Gournay 32 minutes plus tard.
Le soir et le week-end
Le week-end, afin d’améliorer le confort des voyageurs sur l’axe Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, les trains du samedi (12h-21h et les trains du dimanche de 17h30 à 19h30 seront en trains doubles. De plus, la pointe de soirée est prolongée d’un quart d’heure.
Un espace Véligo
Un espace de 64 places pour ranger son vélo à proximité de la gare face à la ligne de tramway T3.
400 Trains par jour sur la ligne E du RER, 3 minutes de trajet entre Rosa Parks et Magenta/Gare du Nord.
1 train tous les 4 minutes en heures de pointe, 6 minutes en heures creuses, 7 minutes de trajet entre Rosa Parks et Haussmann Saint-Lazare
85 000 voyageurs attendus par jour à terme, avec le prolongement du RER E vers l'ouest