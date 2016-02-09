La gare Rosa Parks en chiffres

Tous les trains de la ligne E marquent l’arrêt à Rosa Parks. Soit plus de 400 trains par jour, en semaine, et 350 le week-end. Amplitude, fréquence et cadence ont été calculées pour offrir aux voyageurs un service efficace et répondant aux attentes

de tous les Franciliens. De 05h22, arrivée du 1er train, à 01h05, passage du dernier, la gare accueillera un nombre de trains, adapté aux besoins : 10 trains par heure en heures creuses et 16 aux heures de pointe. De quoi faire face à l’afflux des quelques 13 000 voyageurs aux heures de pointe.