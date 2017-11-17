Inauguration d’une voie dédiée aux bus sur l’A10 près de Massy
Voie entièrement dédiée ou bien un simple aménagement de la bande d’arrêt d’urgence, ces tronçons visent à réduire et fiabiliser le temps de parcours des usagers des bus, en leur permettant de franchir les congestions les plus dures du réseau routier francilien, notamment en heure de pointe. Ainsi, le tronçon de l’A10 au niveau des communes de Villebon-sur-Yvette et Palaiseau a été retenu pour la création d’une voie supplémentaire.
Début de la voie dédiée : Chaussée partagée. Sortie de la voie dédiée : Bretelle de sortie
Cette voie, dans le sens Province-Paris, apparaîtra à gauche de la circulation générale, à la fois en chaussée séparée et en chaussée partagée selon la section d’autoroute. Elle affichera une longueur de 3,3 km, depuis la bretelle d’accès de la RD118 jusqu’au carrefour giratoire donnant accès à la gare Massy-Palaiseau. Le temps gagné par les voyageurs grâce à ce projet est estimé à 8 minutes, évitant ainsi les congestions qui pénalisent les bus en approche de la gare RER B de Massy. Cette nouvelle voie ne gênera pas les autres usagers de la route, qui conserveront le même nombre de voies pour circuler. Actuellement, plus de 300 bus par jour circulent sur cet axe.
Les lignes de bus qui emprunteront cette nouvelle voie sont :
- la ligne 2 (cars d’Orsay ) : centre commercial les Ulis 2 – gare de Massy Palaiseau B
- la ligne 21 (cars d’Orsay ) : centre commercial les Ulis 2 – parc d’activités Courtaboeuf Nord
- la ligne 22 (cars d’Orsay ) : centre commercial les Ulis 2 – gare de Massy Palaiseau B
- la ligne DM11A (Keolis Daniel Meyer) : Massy – St Geneviève
- la ligne DM11C (Keolis Daniel Meyer) : Massy RER – Marcoussis Laboratoires
- la ligne DM11E (Keolis Daniel Meyer) : Massy – St Geneviève
- la ligne DM11G (Keolis Daniel Meyer) : Massy – St Geneviève
- la ligne 91-03 (Albatrans) : Gare de Dourdan – Gare de Massy-Palaiseau
- la ligne 91-05 (Albatrans) : Gare routière Évry – Gare de Massy-Palaiseau
Menés par le DRIEA (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France) et le DiRIF (Direction des Routes Île-de-France), les travaux ont duré 18 mois entre avril 2016 et octobre 2017, pour un montant de 11,4 millions d’euros.