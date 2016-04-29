Lancement de la marche à blanc du tram 6 en souterrain

Cette marche à blanc permet de rôder les procédures d’exploitation, en mode normal et en conditions dégradées, et de vérifier une dernière fois les temps de parcours ainsi que le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes (information voyageurs, alimentation électrique, signalisation, etc.).

Reliant les stations Robert Wagner et Viroflay-Rive Droite, la section souterraine est longue de 2km, dont 1.6km en tunnel, et comporte deux nouvelles stations : Viroflay-Rive Gauche et Viroflay-Rive Droite.