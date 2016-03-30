Lancement du premier bus 100 % électrique sur la ligne 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)
Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France et Présidente d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), Elisabeth Borne, Présidente-directrice générale de la RATP, et Vincent Bolloré, Président-directeur général du Groupe Bolloré, ont inauguré le 30 mai 2016 la 1ère ligne de bus standard 100 % électrique.
Il s’agit d’une première en Europe avec une flotte de cette taille. La recharge des bus se fera la nuit, au centre bus de Belliard (Paris 18ème), ce qui permet notamment de ne pas « tirer » sur le réseau électrique aux heures de pointe.
Une transition énergétique des bus d’Île-de-France
Présence de nombreuses personnes lors du lancement du premier bus électrique sur la ligne 341
L’intégration de ce premier bus 100 % électrique à la flotte RATP marque une étape décisive vers la transition énergétique des bus d’Île-de-France décidée par Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des transports en Île-de-France, et traduit dans le Plan Bus 2025 mis en place par la RATP. Objectif pour l’entreprise : disposer, d’ici 2025, d’un parc bus (4500 véhicules) 100 % vert constitué à 80 % de bus électriques et 20 % au biogaz.
Cette première ligne 100 % électrique va permettre à la RATP et à Île-de-France Mobilités de recueillir un maximum d’informations, que ce soit au niveau de l’exploitation (des enquêtes seront menées auprès des conducteurs, des voyageurs et des riverains) ou de la maintenance.
Par ailleurs, cette initiattive a été retenue par l’Union Européenne pour participer au projet ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System : programme européen visant à dynamiser l’introduction du bus électrique dans les grandes villes).
Dès 2017, des appels d’offres vont être lancés pour un déploiement massif de bus électriques et biogaz.. Avec le Plan Bus 2025 et le prochain plan bus du Grand Paris qui sera adopté dans les prochaines semaines par le conseil d’Île-de-France Mobilités, Paris et la Région Île-de-France vont devenir une référence mondiale du transport public urbain routier très bas carbone.
Le bus en marche vers la transition énergétique. La transition énergétique s'opère progressivement par le renouvellement des bus les plus polluants par des bus plus respectueux de l'environnement. Deux expérimentations comme celle du Bus 100% électrique sur la ligne 341.