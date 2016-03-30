Lancement du premier bus 100 % électrique sur la ligne 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)

L’intégration de ce premier bus 100 % électrique à la flotte RATP marque une étape décisive vers la transition énergétique des bus d’Île-de-France décidée par Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des transports en Île-de-France, et traduit dans le Plan Bus 2025 mis en place par la RATP. Objectif pour l’entreprise : disposer, d’ici 2025, d’un parc bus (4500 véhicules) 100 % vert constitué à 80 % de bus électriques et 20 % au biogaz.

Cette première ligne 100 % électrique va permettre à la RATP et à Île-de-France Mobilités de recueillir un maximum d’informations, que ce soit au niveau de l’exploitation (des enquêtes seront menées auprès des conducteurs, des voyageurs et des riverains) ou de la maintenance.

Par ailleurs, cette initiattive a été retenue par l’Union Européenne pour participer au projet ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System : programme européen visant à dynamiser l’introduction du bus électrique dans les grandes villes).

Dès 2017, des appels d’offres vont être lancés pour un déploiement massif de bus électriques et biogaz.. Avec le Plan Bus 2025 et le prochain plan bus du Grand Paris qui sera adopté dans les prochaines semaines par le conseil d’Île-de-France Mobilités, Paris et la Région Île-de-France vont devenir une référence mondiale du transport public urbain routier très bas carbone.