Île-de-France Mobilités lance sa plateforme régionale de Transport À la Demande

Consultez, Réservez, Voyagez : la réservation est maintenant possible en ligne et sur l’appli TAD Île-de-France Mobilités

Depuis le 11 juin, la plateforme de réservation de Transports à la Demande a ouvert ses portes et offre trois moyens pour réserver votre trajet :

Infographie : Moyens de réservation TAD
Avec la mise en place du site tad.idfmobilites.fr, trois moyens de réservation s’offrent à vous.

Outre la réservation, le site et l’appli vous permettent de visualiser les zones d’Île-de-France sur lesquelles le service de TAD a déjà été mis en place. Une dizaine de zones en grande couronne seront couvertes par ce service en 2019, avant une extension progressive d’ici quatre ans sur l’ensemble de la région francilienne.

Infographie : Les procédures à suivre pour réserver votre TAD
Réserver votre TAD, rien de plus simple !

Pour plus d’informations sur ce service ou pour réserver votre trajet, rendez-vous sur le site tad.idfmobilites.fr ou sur l’appli TAD Île-de-France Mobilités iOS/Android.

Infographie : Transport à la demande
Réservez votre trajet, validez votre titre de transport habituel, et installez-vous confortablement !

Le Transport À la Demande, un service public de transport sur-mesure

Les usagers bénéficient avec le TAD d’un service qui s’adapte à leurs besoins : contrairement à des lignes de bus classiques, les véhicules de plus petite taille adaptent leurs itinéraires et horaires en fonction des réservations des voyageurs. Une fois la réservation faites, l’utilisateur pourra suivre en temps réel sur l’application dédiée l’arrivée de son véhicule.

 

Pour plus d’infos sur le TAD :

