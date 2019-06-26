Île-de-France Mobilités lance sa plateforme régionale de Transport À la Demande

Le Transport À la Demande, un service public de transport sur-mesure

Les usagers bénéficient avec le TAD d’un service qui s’adapte à leurs besoins : contrairement à des lignes de bus classiques, les véhicules de plus petite taille adaptent leurs itinéraires et horaires en fonction des réservations des voyageurs. Une fois la réservation faites, l’utilisateur pourra suivre en temps réel sur l’application dédiée l’arrivée de son véhicule.

Pour plus d’infos sur le TAD :

Communiqué de presse – Île-de-France Mobilités sélectionne le groupement setec-Padam pour déployer la centrale régionale de Transport À la Demande sur tout le territoire francilien.