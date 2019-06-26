Île-de-France Mobilités lance sa plateforme régionale de Transport À la Demande
Consultez, Réservez, Voyagez : la réservation est maintenant possible en ligne et sur l’appli TAD Île-de-France Mobilités
Depuis le 11 juin, la plateforme de réservation de Transports à la Demande a ouvert ses portes et offre trois moyens pour réserver votre trajet :
Outre la réservation, le site et l’appli vous permettent de visualiser les zones d’Île-de-France sur lesquelles le service de TAD a déjà été mis en place. Une dizaine de zones en grande couronne seront couvertes par ce service en 2019, avant une extension progressive d’ici quatre ans sur l’ensemble de la région francilienne.
Pour plus d’informations sur ce service ou pour réserver votre trajet, rendez-vous sur le site tad.idfmobilites.fr ou sur l’appli TAD Île-de-France Mobilités iOS/Android.
Le Transport À la Demande, un service public de transport sur-mesure
Les usagers bénéficient avec le TAD d’un service qui s’adapte à leurs besoins : contrairement à des lignes de bus classiques, les véhicules de plus petite taille adaptent leurs itinéraires et horaires en fonction des réservations des voyageurs. Une fois la réservation faites, l’utilisateur pourra suivre en temps réel sur l’application dédiée l’arrivée de son véhicule.
Communiqué de presse – Île-de-France Mobilités sélectionne le groupement setec-Padam pour déployer la centrale régionale de Transport À la Demande sur tout le territoire francilien.