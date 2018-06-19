Lauréats des trophées de la Mobilité 2018

Catégorie solutions innovantes pour la mobilité des voyageurs (collectivités)

La Ville d’Issy-les-Moulineaux

Pour la réalisation du smart parking en open data

La Ville d’Issy-les-Moulineaux s’est appuyée sur les nouvelles technologies numériques pour développer des outils facilitant la recherche de places de stationnement disponibles, depuis un smartphone ou un ordinateur, grâce à plus de 1000 places équipées de capteurs.

Catégorie solutions innovantes pour la mobilité des voyageurs (entreprises ou acteurs)

Plaine Commune Promotion et SNCF Transilien

Pour la création et les réalisations de la Commission 3T

La commission Trajets, Trafics et Temporalités (3T) a exploré les pistes d’amélioration des conditions de transport pour les salariés de la Plaine Saint-Denis, avec comme fil conducteur l’étalement des heures de pointe. Plaine Commune Promotion est l’association des entreprises implantées sur le territoire, elle compte 300 adhérents.

Catégorie solutions innovantes pour le transport des marchandises

ARTELIA

Pour la création de GELITRA

GELITRA est une solution numérique pour la gestion des livraisons liées à un chantier de construction développée par ARTELIA, groupe international de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Elle vise à optimiser la gestion des flux de poids lourds aux abords des chantiers pour éviter le stationnement sur voirie et la congestion.

Catégorie solutions mises en œuvre pour l’application de la réforme du stationnement payant sur voirie

La Ville d’Argenteuil

Ppour la refonte du stationnement payant de surface pour un centre-ville vivant

A l’occasion de la réforme du stationnement payant sur voirie entrée en vigueur au 1er janvier 2018, la Ville d’Argenteuil a procédé à une refonte globale du zonage et des tarifs du stationnement en centre-ville en repensant complétement la mobilité dans son centre-ville.

Le choix du public récompense

Le Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais français

Pour le développement d’un service de prêt de vélos à assistance électrique

Dans sa charte 2011-2023, le Parc naturel régional du Gâtinais français s’est donné l’objectif d’accompagner le développement de moyens de déplacement durables. Il a ainsi choisi de développer un service de prêt de vélos à assistance électrique.

Vous pouvez découvrir l’ensemble des projets : dépliant

Communiqué – Remise des Trophées de la Mobilité 2018