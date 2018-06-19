Lauréats des trophées de la Mobilité 2018
Les trophées ont été remis aujourd’hui par Stéphane Beaudet, Vice-président d’Île-de-France Mobilités, Vice-Président en charge des transports et de la mobilité durable de la Région Île-de-France, le président du jury, aux lauréats suivants :
Catégorie solutions innovantes pour la mobilité des voyageurs (collectivités)
La Ville d’Issy-les-Moulineaux
Pour la réalisation du smart parking en open data
La Ville d’Issy-les-Moulineaux s’est appuyée sur les nouvelles technologies numériques pour développer des outils facilitant la recherche de places de stationnement disponibles, depuis un smartphone ou un ordinateur, grâce à plus de 1000 places équipées de capteurs.
Catégorie solutions innovantes pour la mobilité des voyageurs (entreprises ou acteurs)
Plaine Commune Promotion et SNCF Transilien
Pour la création et les réalisations de la Commission 3T
La commission Trajets, Trafics et Temporalités (3T) a exploré les pistes d’amélioration des conditions de transport pour les salariés de la Plaine Saint-Denis, avec comme fil conducteur l’étalement des heures de pointe. Plaine Commune Promotion est l’association des entreprises implantées sur le territoire, elle compte 300 adhérents.
Catégorie solutions innovantes pour le transport des marchandises
ARTELIA
Pour la création de GELITRA
GELITRA est une solution numérique pour la gestion des livraisons liées à un chantier de construction développée par ARTELIA, groupe international de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Elle vise à optimiser la gestion des flux de poids lourds aux abords des chantiers pour éviter le stationnement sur voirie et la congestion.
Catégorie solutions mises en œuvre pour l’application de la réforme du stationnement payant sur voirie
La Ville d’Argenteuil
Ppour la refonte du stationnement payant de surface pour un centre-ville vivant
A l’occasion de la réforme du stationnement payant sur voirie entrée en vigueur au 1er janvier 2018, la Ville d’Argenteuil a procédé à une refonte globale du zonage et des tarifs du stationnement en centre-ville en repensant complétement la mobilité dans son centre-ville.
Le choix du public récompense
Le Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais français
Pour le développement d’un service de prêt de vélos à assistance électrique
Dans sa charte 2011-2023, le Parc naturel régional du Gâtinais français s’est donné l’objectif d’accompagner le développement de moyens de déplacement durables. Il a ainsi choisi de développer un service de prêt de vélos à assistance électrique.
Vous pouvez découvrir l’ensemble des projets : dépliant
La feuille de route du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
La feuille de route du PDUIF détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement en Île-de-France. Elle définit les actions à mener pour tous les acteurs franciliens de la mobilité : collectivités, entreprises, opérateurs de transports, associations…
Une des clés de la réussite réside dans la mobilisation des multiples acteurs de la mobilité en Île-de-France. En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, Île-de-France Mobilités assure le rôle de pilote et a mis en place de nombreux outils d’animation pour la mise en œuvre de la feuille de route 2017-2020 du Plan de Déplacements Urbains à toutes les échelles.