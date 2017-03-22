Le budget 2017 d’Île-de-France Mobilités : 1,6 Milliard d’euros pour concrétiser la Révolution des Transports

100 M€ pour davantage de transports en commun pour les franciliens

Au cours de l’année 2017, Île-de-France Mobilités va développer l’offre de transport à hauteur de 100M€ en année pleine :

Sur le Bus : Engagements des premiers financements du Grand Paris du Bus avec 60M€ (année pleine)

1ere refonte du bus à Paris depuis 1947 pour une desserte plus efficace

Plan Noctilien : un effort sans précédent sur le transport la nuit est effectué. L'Île-de-France est une métropole mondiale. Les Franciliens doivent pouvoir aller travailler ou rentrer chez eux après leurs loisirs à n'importe quelle heure. Les 48 lignes existantes seront renforcées. Deux axes seront privilégiés : la sécurité avec la présence d'agents de sûreté dans les bus, et la régularité. Sur certaines lignes, les temps d'attente seront divisés par deux. Enfin, certaines lignes seront prolongées, d'autres créées, pour que le service nocturne en bus corresponde au maximum à celui effectué en train durant la journée.

un effort sans précédent sur le transport la nuit est effectué. L’Île-de-France est une métropole mondiale. Les Franciliens doivent pouvoir aller travailler ou rentrer chez eux après leurs loisirs à n’importe quelle heure. Les 48 lignes existantes seront renforcées. Deux axes seront privilégiés : la sécurité avec la présence d’agents de sûreté dans les bus, et la régularité. Sur certaines lignes, les temps d’attente seront divisés par deux. Enfin, certaines lignes seront prolongées, d’autres créées, pour que le service nocturne en bus corresponde au maximum à celui effectué en train durant la journée. Développement du Transport à la demande (TAD). Par souci d’efficacité, certaines lignes ne seront activées que si les usagers en ont besoin, à leur demande. Cela permettra de créer de plus nombreuses lignes et de coller au plus près de la mobilité des Franciliens.

Sur le Tram :

Mise en service du Tram 11 Express entre Epinay-sur-Seine et le Bourget prévue en juillet 2017.

Sur le train :