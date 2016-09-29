Le bus de demain c’est quoi ? Grande consultation régionale, jusqu’au 5 novembre 2016, donnez votre avis !

Le Grand Paris des Bus : Donnez votre avis pendant la Concertation régionale

Du 5 octobre au 5 novembre 2016, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) organise une grande consultation régionale pour recueillir les attentes et les priorités des Franciliens sur le réseau régional de bus. Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), a souhaité que le projet de Grand Paris des Bus soit défini en dialogue avec les territoires, les usagers, les associations et les élus, pour partager les priorités du renforcement le l’offre de bus.