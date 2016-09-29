Le bus de demain c’est quoi ? Grande consultation régionale, jusqu’au 5 novembre 2016, donnez votre avis !
Ce plan d’amélioration des réseaux de bus sera adopté par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) d’ici la fin de l’année, lors du Conseil du 6 décembre 2016, et définira les priorités d’investissement et de développement de l’offre de bus sur une durée de quatre ans (2017-2020).
Le Grand Paris des Bus : pourquoi ?
Le réseau de bus en Île-de-France a besoin d’être adapté aux besoins des Franciliens. En grande couronne, seuls 29 % des habitants utilisent les transports en commun, faute d’offre, et à Paris le réseau n’a pas connu d’évolution significative depuis… 70 ans !
6 grands objectifs :
- La création de nouvelles lignes ou de renforcements de lignes entre la grande couronne, la petite couronne et Paris.
- L’amélioration de la fréquence (développement d’une offre plus forte en heures de pointe, plus homogène aux heures creuses, en soirée et le weekend), ou encore une meilleure coordination pour assurer les correspondances avec le réseau ferré…
- Un réseau régional pour plus lisible pour encourager l’usage du bus.
- L’amélioration du confort dans les véhicules et le développement de services innovants.
- Un réseau de bus plus respectueux de l’environnement, à travers la poursuite et l’accélération de la transition énergétique du parc des véhicules.
- Des aménagements assurant la régularité des bus et le respect des horaires (voirie, couloirs de bus, pôles d’échange et terminus…).
Le Grand Paris des Bus : Donnez votre avis pendant la Concertation régionale
Du 5 octobre au 5 novembre 2016, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) organise une grande consultation régionale pour recueillir les attentes et les priorités des Franciliens sur le réseau régional de bus. Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), a souhaité que le projet de Grand Paris des Bus soit défini en dialogue avec les territoires, les usagers, les associations et les élus, pour partager les priorités du renforcement le l’offre de bus.
Où s’informer ? Où et quand participer et donner son avis ?
Tous les Franciliens, usagers ou non, sont invités à exprimer leurs attentes et leurs priorités pour le plan bus de la région. Cette consultation sur le Grand Paris des Bus propose plusieurs modes de participation :
- Le site de la Concertation régionale du Grand Paris des Bus
- La plateforme de concertation « J’en parle »( concertation terminée), un forum de discussion innovant qui favorise l’interaction entre les participants.
- Un questionnaire portant sur l’ensemble des objectifs du Grand Paris des Bus afin de hiérarchiser les propositions de développement de l’offre.
- La rédaction de cahiers d’acteurs pour les acteurs institutionnels et professionnels.