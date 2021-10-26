Le covoiturage au quotidien : faites des économies avec Île-de-France Mobilités

La circulation en Île-de-France, ce sont chaque jour 16 millions de trajets et 250 kilomètres de bouchons.

Et si pour lutter contre ces embouteillages et la pollution de l’air, en complément des transports en commun, le covoiturage était la clé ? Île-de-France Mobilités s’engage et vous facilite le covoiturage – que vous soyez conducteur ou passager.

Et avec près de 96 000 trajets de covoiturage effectués en septembre 2021, gageons que cette pratique durable et économique devraient s'inscrire durablement dans les usages quotidiens.