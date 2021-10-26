Le covoiturage au quotidien : faites des économies avec Île-de-France Mobilités
La circulation en Île-de-France, ce sont chaque jour 16 millions de trajets et 250 kilomètres de bouchons.
Et si pour lutter contre ces embouteillages et la pollution de l’air, en complément des transports en commun, le covoiturage était la clé ? Île-de-France Mobilités s’engage et vous facilite le covoiturage – que vous soyez conducteur ou passager.
Et avec près de 96 000 trajets de covoiturage effectués en septembre 2021, gageons que cette pratique durable et économique devraient s'inscrire durablement dans les usages quotidiens.
Le covoiturage avec Île-de-France Mobilités en 1 clin d’œil !
Île-de-France Mobilités encourage le covoiturage avec deux mesures fortes :
· Trajet offert* pour les passagers détenteurs d’un forfait Navigo annuel, mensuel ou imagine R
· Une prime jusqu’à 3 euros** par passager transporté pour les conducteurs
· Sur le site et l’app d’Île-de-France Mobilités, des propositions d’itinéraires***qui combinent transports en commun et covoiturage
Des déplacements offerts en covoiturage ? C'est possible avec votre passe Navigo et Île-de-France Mobilités !
Si vous êtes détenteur d’un passe Navigo annuel, mensuel ou imagine R : Île-de-France Mobilités vous offre deux trajets de moins de 30 km chaque jour.
Et en période de perturbation dans les transports ou de pollution : ce service s’ouvre à tous, abonnés ou non.
Vous avez une voiture ? Et si vous tentiez le covoiturage ?
En transportant jusqu'à 3 passagers dans votre véhicule, non seulement vous faites un geste fort pour l’environnement mais en plus vous recevrez une prime – jusqu’à 3 € par passager en période « normale », 4,50 € en période de grève ou de pollution.
Au final, le covoiturage peut vous assurer un revenu complémentaire jusqu’à 150 €/mois.
Les 3 entreprises partenaires du nouveau dispositif – Karos, Blablacar Daily et Klaxit - ont signé une convention avec Île-de-France Mobilités qui les engage à :
- Reverser la subvention aux conducteurs covoitureurs sur une base de 10 centimes d’€ par kilomètre et par passager, avec un plancher de 1,50 € pour les trajets entre 2 et 15 km et un plafond de 3 € par passager pour les trajets de + de 30 km. Les trajets doivent se faire sur le territoire francilien et doivent avoir une origine ou une destination hors de Paris intra-muros où l’offre de transports est très développée
- Mettre en place un dispositif anti-fraude
Le covoiturage avec Île-de-France Mobilités, concrètement, ça se marche comment ?
Pour utiliser le covoiturage, vous avez plusieurs options :
1. Connecté à votre compte sur le site Île-de-France Mobilités, vous êtes renvoyés directement sur le site ou l’app d’un opérateur de covoiturage partenaire.
2. Depuis le site ou l’app de votre opérateur de covoiturage préféré, vous avez la possibilité de vous connecter en utilisant votre identifiant Navigo / Île-de-France Mobilités Connect : ce qui vous éviter de souscrire un autre compte et d'avoir à renseigner à nouveau vos informations personnelles. Résultat, un parcours est plus fluide, plus rapide.
3. L’historique de vos réservations est accessible depuis votre espace personnel sur le site et l’app d’Île-de-France Mobilités***
* Dans la limite de 2 trajets de 30 km maximum par jour
** Une indemnité de 1,50 €/passager jusqu’à 15 km puis 0,10 € par kilomètre au-delà dans la limite de 3 €/passager
*** Dès le 2ème semestre 2021