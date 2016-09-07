Le Francilien arrive sur la ligne K
Un train moderne, plus performant, confortable et écologique
Ces trains remplacent les « petits gris », trains RIB/RIO, et s’inscrivent dans un plan plus global de renouvellement ou de rénovation du matériel roulant en Île-de-France.
Financés à 100 % par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) pour la ligne K, ces trains offrent de nombreux avantages pour les voyageurs : plus de ponctualité, de confort, et de sécurité.
- Le Francilien présente de meilleures caractéristiques techniques et dispose d’un haut niveau d’équipement, notamment en termes de performances d’accélération et de freinage (système anti-enrayage qui permet de faire face aux problèmes de feuilles mortes et d’assurer une meilleure régularité).
- La largeur des portes, plus importante que l’ancien matériel, par exemple, facilite les montées et descentes des voyageurs. Leur confort n’en demeure pas en reste grâce à des sièges plus larges, des trains accessibles de plain-pied depuis le quai et plus silencieux. Un système de comptage des passagers permet également de réguler la température intérieure grâce à une climatisation intelligente réduisant ainsi la consommation d’énergie.
- Ces trains « boa », c’est-à-dire sans séparation entre les wagons, d’une capacité de 900 places assises, sont conçus pour être traversés sans encombre d’un bout à l’autre, générant ainsi un fort sentiment de sécurité.
- De plus, l’information est diffusée en temps réel grâce aux larges écrans d’information. La desserte du train est affichée sur les différents écrans d’information. En situation perturbée, le centre opérationnel est en mesure de diffuser des informations conjoncturelles directement sur ces écrans.
- Ces rames « plus écolos » ont été conçues pour réduire la consommation énergétique et sont constituées à 90 % de matériaux recyclables.
Le Francilien en Île-de-France, une longue histoire
A fin août 2016, 188 rames Francilien sont livrées en Île-de-France. Le Francilien a déjà été déployé sur les lignes H, L (entre Paris et Nanterre Université), J et P (sur les axes Paris Est-Meaux et Coulommiers).
Le déploiement de ce matériel s’inscrit dans une politique de transport plus globale. Au total, plus de 700 trains devraient être renouvelés ou rénovés entre 2016 et 2021.
Train sur la ligne K