Le Francilien arrive sur la ligne K

Un train moderne, plus performant, confortable et écologique

Ces trains remplacent les « petits gris », trains RIB/RIO, et s’inscrivent dans un plan plus global de renouvellement ou de rénovation du matériel roulant en Île-de-France.

Financés à 100 % par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) pour la ligne K, ces trains offrent de nombreux avantages pour les voyageurs : plus de ponctualité, de confort, et de sécurité.