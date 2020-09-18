Le futur RER d’Île-de-France se dévoile

Le RER NG vient compléter les autres matériels modernes en cours de déploiement comme le Régio2N (lignes R, D et N), ou le Francilien (Lignes H, J, K, L et P). Les trains des lignes B, C et U sont quant à eux rénovés ou en cours de rénovation. La ligne A est quant à elle maintenant entièrement équipée de trains à deux étages dont les plus anciens vont être rénovés.