Le futur RER d’Île-de-France se dévoile
Ça bouge dans les transports ! Île-de-France Mobilités poursuit ses investissements et présente aujourd’hui le design intérieur des 255 rames RER NG qui ont été commandées pour équiper les lignes D et E. Fiable, sécurisé, confortable et, spécifiquement conçu pour les zones denses, le RER Nouvelle Génération (NG) sera livré sur les lignes D et E afin d’améliorer le niveau de confort offert aux Franciliens et la régularité sur ces lignes.
Le futur RER d’Île-de-France possèdera des plateformes d’échange spacieuses, une architecture entièrement ouverte (sans séparation entre les voitures) avec des espaces à 1 niveau aux extrémités du train et des espaces à 2 niveaux avec partout la climatisation, des écrans d’information pour les voyageurs, un éclairage soutenu, de multiples ports USB et une vidéo protection renforcée.
Le RER NG vient compléter les autres matériels modernes en cours de déploiement comme le Régio2N (lignes R, D et N), ou le Francilien (Lignes H, J, K, L et P). Les trains des lignes B, C et U sont quant à eux rénovés ou en cours de rénovation. La ligne A est quant à elle maintenant entièrement équipée de trains à deux étages dont les plus anciens vont être rénovés.
Les essais dynamiques ont commencé ! Le RER NG est testé en conditions réelles de circulation avec des pointes à 140 km/h ! Ces tests en situation doivent permettre de vérifier les réglages de la traction et du freinage des machines, ainsi que les équipements de sécurité, l'aide à la conduite, ou encore la résistance des structures.
