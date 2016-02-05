Les travaux de la gare de Juvisy-sur-Orge avancent !

7ème gare de France (2ème hors Paris) et 60 000 voyageurs/jour

Ce projet consiste à réorganiser l’ensemble des espaces de correspondances répartis depuis trois points d’accès. Les circulations seront entièrement repensées au sein du pôle, via notamment le prolongement du souterrain nord. La réalisation d’une passerelle pour les piétons et les cyclistes permettra de renforcer les liens urbains entre le centre-ville et les bords de Seine.

Le GPI permettra une liaison avec la future ligne de tramway T7 depuis Athis-Mons.