Le métro 4 est arrivé à Bagneux

Stations Barbara et Lucie Aubrac

Deux nouvelles stations, "Barbara" et "Bagneux - Lucie Aubrac", dont les noms ont été choisis en 2018 par les Franciliens eux-mêmes, à l'issue d'une consultation en ligne qui a recueilli plus de 30 000 votes.

À la limite de Montrouge et Bagneux, la station "Barbara", nommée en hommage à la légendaire chanteuse Barbara qui repose au cimetière parisien de Bagneux, dessert un quartier résidentiel de Montrouge, le Fort de Montrouge, mais aussi le cimetière de Bagneux et le nord de la commune de Bagneux.

De son côté, la station terminus "Bagneux - Lucie Aubrac" se présente comme un véritable pôle multimodal et s’intègre à l’aménagement de la ZAC éco-quartier Victor Hugo. En hommage, bien évidemment à Lucie Aubrac, héroïne de la résistance pendant la seconde guerre mondiale.