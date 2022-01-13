Le métro 4 est arrivé à Bagneux
"Bagneux - Lucie Aubrac" et "Barbara" : deux nouvelles stations qui marquent l'aboutissement de la prolongation vers le sud de la ligne 4 du métro. Deux stations conçues avec le concours de l’agence d’architecture LIN (Finn Geipel–Giulia Andi).
Stations Barbara et Lucie Aubrac
Deux nouvelles stations, "Barbara" et "Bagneux - Lucie Aubrac", dont les noms ont été choisis en 2018 par les Franciliens eux-mêmes, à l'issue d'une consultation en ligne qui a recueilli plus de 30 000 votes.
À la limite de Montrouge et Bagneux, la station "Barbara", nommée en hommage à la légendaire chanteuse Barbara qui repose au cimetière parisien de Bagneux, dessert un quartier résidentiel de Montrouge, le Fort de Montrouge, mais aussi le cimetière de Bagneux et le nord de la commune de Bagneux.
De son côté, la station terminus "Bagneux - Lucie Aubrac" se présente comme un véritable pôle multimodal et s’intègre à l’aménagement de la ZAC éco-quartier Victor Hugo. En hommage, bien évidemment à Lucie Aubrac, héroïne de la résistance pendant la seconde guerre mondiale.
Le prolongement de la ligne 4 à Bagneux en chiffres
- 2 nouvelles stations souterraines
- Un nouveau tunnel de 1,8 km
- Environ 37 000 voyageurs prévus chaque jour sur cette nouvelle section de la ligne
- 30 minutes entre Châtelet - Les Halles et Bagneux - Lucie Aubrac
- 23 km/h en moyenne
- 2 à 3 minutes d'intervalles en 2 trains
- 380 000m3 de terre excavée au total durant les travaux
- 1 nouveau centre de dépannage et de remisage des trains
Une ligne interconnectée à l'ensemble des métros et RER... et à la future ligne 15 du métro
Avec l'ouverture des nouvelles stations de Bagneux, la ligne 4 se trouve désormais en interconnexion avec l'ensemble des lignes de métro et de RER du réseau (à l'exception de la 3bis et de la 7bis). Et dès 2025, elle sera également reliée à la nouvelle ligne 15 Sud via la station Bagneux - Lucie Aubrac.
La ligne 4 devient automatique
La prolongation au sud du métro 4 s'inscrit dans le cadre de l'automatisation intégrale de la ligne, qui démarre cette année. Une mise en œuvre progressive qui doit s'achever à l'horizon 2023.
Alors, on vous dépose à Bagneux ?