Le RER A passe en pilotage automatique dans son tronçon central

Des trains plus rapides et plus fiables

Cette innovation technique va permettre de renforcer la qualité de service sur le RER A en améliorant notamment la régularité et la robustesse de la ligne. La vitesse des trains sera optimisée et un intervalle constant sera maintenu entre tous les trains. Ce gain de temps permettra de réduire l’impact des micro-incidents, notamment en heure de pointe. De plus, en augmentant la vitesse commerciale des trains de 5 km/h dans le tronçon central, le temps de parcours entre Vincennes et La Défense sera diminué de 2 minutes.

Un confort pour les usagers, donc, mais aussi pour les conducteurs. En mode pilotage automatique, ceux-ci continuent de superviser la conduite et assurent le service des voyageurs en décidant la fermeture des portes. Ils seront ainsi plus disponibles pour l’information voyageurs.