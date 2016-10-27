Le Tram 10 Antony-Clamart est déclaré d’Utilité Publique

Actuellement, les maîtres d’ouvrage, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et le Département des Hauts-de-Seine réalisent les études dites « d’avant-projet » : celles-ci permettent d’affiner les caractéristiques techniques du projet (implantation précise de la plateforme du tramway, des chaussées, des pistes cyclables, des trottoirs, etc.). Elles intègrent également les réserves et recommandations formulées par la Commission d’enquête.

Les premiers travaux, pour préparer la déviation des réseaux souterrains (gaz, électricité, eau, etc.), sont prévus dès 2017.

« Une étape déterminante pour la mobilité des habitants des Hauts-de-Seine… », selon Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités

Cette ligne de tramway traversera les communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart, desservant ainsi de nombreux équipements et projets urbains.

Il offrira des correspondances avec les autres modes de transport : le TVM et le RER B à la Croix-de-Berny, le tram 6 au niveau de l’hôpital Béclère, et de nombreuses lignes de bus.