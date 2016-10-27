Le Tram 10 Antony-Clamart est déclaré d’Utilité Publique
Premiers travaux préparatoires prévus en 2017
L'illustration sur carte des travaux préparatoires de 2017
Actuellement, les maîtres d’ouvrage, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et le Département des Hauts-de-Seine réalisent les études dites « d’avant-projet » : celles-ci permettent d’affiner les caractéristiques techniques du projet (implantation précise de la plateforme du tramway, des chaussées, des pistes cyclables, des trottoirs, etc.). Elles intègrent également les réserves et recommandations formulées par la Commission d’enquête.
Les premiers travaux, pour préparer la déviation des réseaux souterrains (gaz, électricité, eau, etc.), sont prévus dès 2017.
« Une étape déterminante pour la mobilité des habitants des Hauts-de-Seine… », selon Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités
Cette ligne de tramway traversera les communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart, desservant ainsi de nombreux équipements et projets urbains.
Il offrira des correspondances avec les autres modes de transport : le TVM et le RER B à la Croix-de-Berny, le tram 6 au niveau de l’hôpital Béclère, et de nombreuses lignes de bus.
Aménagement de l’espace et amélioration de la mobilité
Ce projet permettra de réorganiser l’espace public de façade à façade autour de la ligne et de rééquilibrer la place laissée à chaque usager afin de favoriser une circulation plus apaisée.
Les itinéraires des modes actifs seront améliorés. Les cycles disposeront ainsi de bandes ou de pistes dédiées qui assureront une liaison continue sur la totalité du tracé. Les cheminements piétons seront conformes à la réglementation en termes d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
